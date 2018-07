Uruguayo Vergés ya encontró el secreto para rendir más en Águila

De una semana a otra o de un juego a otro cambian las percepciones que se tengan de un jugador. Ayer, la gente que sigue a Águila destacó, sobre todo, el trabajo del volante uruguayo, Joaquín Verges, al respecto de lo que mostró ante Limeño, hace una semana, en amistoso.

El charrúa fue de lo más destacado que mostró Águila en el juego contra Sonsonate en el primer juego del Apertura 2018. Marcó el tercer tanto de los emplumados para imponerse 4-0 a Sonsonate.

En su anotación mandó toque de larga distancia y la puso lejos del alcance de Luis Chamagua.

"Ese gol me da mucha confianza. Pude brindar gol. Convertir es muy importante en lo personal.Con este triunfo nos quedamos más tranquilos para preparar el clásico ante FAS, por la segunda fecha. Por suerte marqué y ganamos. Ya me dijeron que en este fútbol es durísimo" apuntó Verges en charla con EL GRÁFICO.

BIENVENIDO

Por otra parte, el volante suramericano dijo que lo han recibido bien en el equipo. "Lo de las redes sociales es normal cuando no te conocen. Yo vengo a dar todo por este equipo. Mi juego es así, a unos les gusta y a otros no. Este club hace rato que no pueden ganar un título. Trabajé duro para estar apto para jugar este primer juego", apuntó el mediocampista charrúa.

Luego, el suramericano admitió que se entiende bien con Kevin Sagastizado. "Disfruten a Kevin, porque le queda poco en este fútbol. Desde que se toca el primer balón, vos podés saber quién juega y quien no. La verdad es que Kevin puedes ser una gran dupla este semestre" , aseguró el charrúa en charla con este medio.