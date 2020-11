Uruguay castiga a Colombia en Barranquilla

La selección de Uruguay, guiada por sus artilleros Edinson Cavani y Luis Suárez, sorprendió y goleó por 0-3 este viernes a la de Colombia en Barranquilla en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.



La Celeste jugó muy cómoda e hizo sufrir a Colombia desde los primeros minutos. Cavani puso su sello en el minuto 5, tras un error del central Yerry Mina, del Everton, que el delantero charrúa no perdonó para marcar el 0-1, que significó su gol número 51 con la selección uruguaya.



El futbolista del Manchester United alcanzó, además, su tanto número 17 en las eliminatorias sudamericanas por lo que entró en el top 5 de los máximos goleadores del torneo e igualó al chileno Iván Zamorano en una tabla que lidera Luis Suárez, con 25.



Con el resultado adverso, Colombia comenzó a padecer y no se encontró con su fútbol, aunque el ingreso de Luis Díaz, del Oporto, en los minutos finales del primer tiempo le dio mayor movilidad y dinamismo al equipo de Carlos Queiroz, que si no encajó más goles fue por la oportuna reacción del portero y capitán, David Ospina.



Para el segundo tiempo, Colombia salió en busca del gol que le diera el empate pero rápidamente su ímpetu se diluyó.



Un error del creativo James Rodríguez, del Everton, que perdió el balón en su propio campo cuando toda la defensa estaba jugada, ocasionó un contraataque de Luis Suárez y Rodrigo Bentancur.



Suárez entró al área y envió la pelota bombeada para Bentancur que se disponía a rematar cuando Jeison Murillo le cometió una falta que el árbitro sancionó como penalti y que 'el Pistolero', del Atlético de Madrid, cambió por gol en el minuto 54 para el 0-2 de Uruguay.



El tanto fue la anotación número 25 de Suárez, el máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas.



Pero la pesadilla de Colombia en Barranquilla no terminaba. Y llegó otro gol de la Celeste en el minuto 73 con Darwin Núñez, quien recibió un pase medido y solo, sin ningún tipo de marca, probó suerte con un disparo de larga distancia que se coló por la esquina inferior izquierda de Ospina para el definitivo 0-3.



En el minuto 89, Colombia se quedó con 10 hombres al ser expulsado Mina, quien vio su segunda tarjeta amarilla por codazo sobre Núñez.



En la cuarta jornada, el próximo martes, Colombia visitará en Quito a Ecuador y Uruguay recibirá en Montevideo a Brasil.