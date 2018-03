Unai Emery, técnico del PSG, habló sobre la salida de Neymar

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el español Unai Emery, aseguró hoy que el brasileño Neymar "se va a quedar aquí", al respecto de los rumores que apuntan al posible interés del delantero en abandonar el club francés.En una rueda de prensa tras el entrenamiento de los parisinos, Emery recordó que cuando su equipo fichó a Neymar del Barcelona antes del comienzo de la temporada "fue con un objetivo claro, que se quede, y él se va a quedar aquí".El técnico vasco, interpelado en numerosas ocasiones por el brasileño, recordó que "lo más importante con Neymar es lo que vivimos día a día, y no lo que leemos en la prensa".Emery insistió en que "todos los futbolistas son personas antes que jugadores", y abogó por encontrar los vínculos emocionales que cada futbolista necesita, en alusión a las últimas demostraciones de Neymar de sus sentimientos en público.Según el entrenador, el equipo técnico hace todo lo posible para que la adaptación del brasileño al club francés sea lo más rápida, aunque "cada persona necesita su tiempo".Neymar no pudo evitar las lágrimas cuando compareció ante la prensa para desmentir su mala relación con el entrenador y con el uruguayo Edinson Cavani tras el amistoso que disputó con Brasil en Lille frente a Japón el pasado viernes.Emery reconoció que vio esas imágenes, aunque no entró a valorarlas, y destacó el buen trabajo psicológico y deportivo que ha hecho el seleccionador brasileño Tite con Neymar.