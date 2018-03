Unai Emery, técnico del PSG, culpa al árbitro tras derrota ante el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA. El técnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery, culpó hoy al árbitro italiano Gianluca Rocchi de la derrota 3-1 ante el Real Madrid y lo acusó de no tomar "decisiones equilibradas".

"Hemos jugado un buen partido y no hemos merecido el resultado. Se ha resuelto por pequeños detalles y el árbitro no nos ha ayudado. Este resultado nos va a hacer ver las cosas de un modo distinto. Es un mal resultado, pero no merecido, y tenemos que ser optimistas para el partido de vuelta", comenzó su rueda de prensa.

Y a partir de ahí se extendió sobre el árbitro: "El penalti que nos han pitado no era muy claro y hubo una mano de Sergio Ramos. Ha tomado decisiones que nos han perjudicado. No ha tenido decisiones equilibradas. Veremos si las cosas en París serán distintas".

Emery recordó la eliminatoria del pasado año ante el Barcelona. "Se repite, no tenemos suerte. Aquí siempre ha estado más cerca del Real Madrid. No ha sido el mismo criterio", consideró.

Según Emery, "es un 3-1, pero no es lo que se ha reflejado en el terreno de juego".

Y concluyó: "Tengo mucha confianza en el equipo y veo las cosas de dos formas: el resultado no es positivo, pero nos deja la oportunidad de remontar. Tenemos una oportunidad en casa con toda nuestra capacidad. Vamos a hacer que el Madrid sufra".