Unai Emery: "Allí será diferente"

Unai Emery, entrenador del Villarreal, confía en que el equipo pueda tener posibilidades en la vuelta y jugar un partido diferente al que vivieron en Anfield, en el que el Liverpool les arrolló por 2-0.

"El Liverpool ha sido superior, mejor en los 90 minutos. Hemos querido tener mejores situaciones de juego a favor nuestro, pero no hemos podido. Era un partido en el que estaba claro que necesitábamos defender mucho. No hemos podido salir al contraataque. No hemos podido atraerles ni sacar líneas de presión. Hemos creado poco para merecer el gol. Hemos hecho un partido por debajo de mis expectativas, pero sabíamos que podía pasar", explicó Emery.

"El 2-0 es un resultado claro, merecido. Podía haber sido con mayor diferencia. Este 2-0 nos tiene que dar la posibilidad de tener un partido diferente en casa. Estamos aquí porque el equipo lo ha merecido y porque hemos jugado eliminatorias a dos partidos. Allí será diferente", añadió.

"Quiero jugar y ver si somos capaces de hacer un partido diferente. Queríamos ganar, no hemos podido, empatar, no hemos podido, perder por la mínima, no hemos podido. Sobre todo no queríamos que nos marcaran el tercero. Ellos nos podían marcar en cualquier momento porque lo merecían. El gol podía llegar de una manera o de otra. No puedo reprochar nada al resultado ni a los jugadores. Ellos no han sentido amenaza del Villarreal y el reto es que allí lo vean".

"El Liverpool ha sido un paso más que la Juventus, un pasó más que el Bayern, pero nos quedan 90 minutos en casa", puntualizó el técnico español. EFE