Una nueva baja en la comisión de arbitraje de la FESFUT

Una fuente del mundo arbitral y otra cercana a la comisión de arbitraje de la FESFUT confirmaron que Mailí Haniel Medrano presentó su renuncia, este lunes, a la comisión de arbitraje, por motivos personales.

"Nos expresó en su carta que no tiene tiempo y para esto del arbitraje hay que dedicar tiempo. Se le dijo en la comisión que si estaba así, que mejor renunciara al cargo. Acá en la comisión se necesita tiempo, más con los problemas que se están dando. Se necesita gente que ponga la cara", aseguró.

Medrano confirmó su renuncia aunque adujo que no ahondaría en el motivo de su decisión.

"No vale la pena hablar de este tema. Es mejor estar fuera, tranquilo, en mis negocios. Es un tema muy delicado. Muy pocos saben de arbitraje y todos critican. Es complicado hablar del tema. No vale la pena cuando, de repente, todas las críticas son destructivas y no suman, sino que restan. Es mejor quedarse así calladito", indicó Medrano.

Medrano se unió a Rodolfo Alexánder Sibrián, quien hace un mes decidó dar un paso al costado para unirse a la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT).