Una jornada imperdible en la primera división

Este sábado, el Isidro Metapán se jugará en casa las posibilidades de continuar en el liderato del campeonato en la cuarta jornada de Clausura 2017 de la primera división.Lo metapanecos, que llegan al estadio Jorge Calero Suárez en condición de invictos, tendrán como adversario al Águila, que en los últimos dos años no ha perdido en esa sede.“Los jugadores creen en lo que se está haciendo. No podemos quejarnos porque el 100 % de los elementos nos está dando la confianza”, estableció Misael Alfaro, asistente técnico del equipo calero.También en el occidente del país se disputará el encuentro entre Sonsonate y Municipal Limeño, equipos que tampoco registran derrotas en lo que va del certamen.El hondureño Julio César de León, principal figura de los limeños, salió con molestias en el último episodio del campeonato, pero entrará en la convocatoria para el juego ante los cocoteros.“Salí algo golpeado, pero no hay nada mejor que hielo y reposo para que te ayude a curar este golpe, porque ya estoy pensando en el partido que viene”, exteriorizó “Rambo”.El segundoPor su parte, en Usulután, un Firpo crecido, que llega de concretar una victoria en el Óscar Quiteño, se enfrentará al Santa Tecla, que debutó con una derrota ante Alianza.“No hay que conformarse porque hay que seguir mejorando en las cosas que estamos fallando”, aseguró el defensor de los pamperos Félix Sánchez.Mientras tanto, el equipo más presionado es FAS, que visitará mañana el estadio San Sebastián para enfrentar al Pasaquina.“La gente nos está acompañando, pero nosotros no estamos sacando los resultados. Eso nos enoja”, afirmó el volante Jorge Morán.