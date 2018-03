Una final más para el “Señor Estadio”

Cuando se le pregunta la cantidad de finales de Liga Mayor que ha vivido como socorrista de la Cruz Roja Salvadoreña, don Jorge Alberto García es sincero y asegura que no tiene el dato exacto para aclarar la duda."Ya perdí la cuenta de cuántos años llevo trabajando aquí. Pero estoy desde cuándo inauguraron el estadio (Cuscatlán)", sostiene con una sonrisa de por medio. Por eso le llaman "Señor Estadio".Lo único cierto es que don Jorge es un viejo conocido dentro de las instalaciones del Cuscatlán. A sus 83 años, ha vivido la mayoría de las finales ahí y su misión ha sido siempre velar por el bienestar del público que llega a presenciar el espectáculo futbolístico."He vivido la mayoría de finales, como yo soy el encargado y jefe del grupo de la 'Operación Estadio', como la nombramos. Ahorita ya tengo todo programado y sé el movimiento que existe. Traigo gente capacitada", detalla García, quien también funge como jefe de operaciones de Cruz Roja Salvadoreña.Don Jorge cuenta que su tarea principal es la de coordinar al personal que le asignan para brindar atención en los encuentros. En esta final tendrá a cargo a 25 socorristas y dos médicos que se ocuparán de velar por el bienestar de jugadores y afición."Vamos a estar coordinando en todo el estadio. Yo hago los conectes con los árbitros y los encargados del estadio. También tengo esa capacidad. Ya tengo un roce con los periodistas. A veces me preguntan y yo tengo que contestarles", comenta García."Lo importante es cumplir y ayudarle a la gente que lo necesita, no solo venimos a ver el partido. No, venimos a ver todo lo que ocurra adentro y afuera. Estamos a la orden de la gente", manifiesta el socorrista.García asegura que realiza con mucha motivación su trabajo, ya que en su juventud fue un amante de los deportes. "Yo fui ciclista, maratonista y corredor de atletismo", asegura García.También detalla que su pasión deviene por el gusto que siempre ha tenido por el fútbol, pese a que esta final se reserva quién será el ganador del Clausura 2017."Mi pronóstico es que puede ganar cualquiera. El Alianza es magnífico, pero en descuido el Santa Tecla puede sorprender. Sí ha llegado hasta este puesto, es porque tiene buena gente. Puede ser como en otras ocasiones, que el gol cae en el último minuto", explica.Y podría tener razón. Ya el Tecla sorprendió a los albos el torneo pasado al arrebatarles el título.