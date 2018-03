Un psicólogo advierte sobre la presión a Lionel Messi

BUENOS AIRES, ARGENTINA. Argentina no puede pedirle a Lionel Messi que sea el salvador en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, cuando restan los últimos dos decisivos partidos de la eliminatoria sudamericana ante Perú y Ecuador, advierte el psicólogo deportivo Marcelo Roffé.

"Le pedimos a Messi cosas que no es, o le pedimos lo que quizás no puede dar a partir de un ideal. Hay que disfrutarlo como es. Es un líder futbolístico y afectivo porque lo quieren todos pero él habla con la pelota, no habla con la boca ni con gestos en la cancha. Mientras sigamos pidiéndole cosas que no puede dar, o fabricarlo como un salvador, como un nuevo (Diego) Maradona, estamos equivocándonos nosotros, no él", asegura Roffé en entrevista con DPA.



El experto trabajó como asesor en psicología del deporte junto a José Pekerman durante su exitoso paso por las selecciones juveniles de Argentina y conoció desde sus inicios al joven Messi que deslumbró en el Mundial Sub 20 de Holanda 2005.

La estrella del Barcelona y la selección albiceleste "es una persona de perfil bajo, humilde y ganador", define Roffé.

El experto en psicología del deporte afirma que Messi tiene "una relación compleja" con la selección mayor porque en el debut lo echaron a segundos de haber entrado en un amistoso con Hungría en 2005.

¿UN PROBLEMA DE IDENTIDAD?

"El debut no fue de lo mejor, y después la gente nunca lo terminó de valorar hasta hace tres o cuatro años. Y eso tiene que ver con lo especial que es este país, con que él nunca jugó en un club de acá, porque mucha gente acá es más hincha de su club que de la selección, quizás por un problema de identidad, y además porque el argentino exitista hace la comparación odiosa entre Maradona y él", señala Roffé.

"El argentino no hace 'Messi más Maradona' o 'Maradona más Messi', hace 'Maradona o Messi'. Entonces, como Maradona quedó con un listón muy alto, épico, es muy difícil luchar contra eso. No importa que haga 505 goles, que sea figura todos los domingos, el argentino medio eso lo mira de reojo", agrega.

Para el especialista, en Argentina "se dan dos comparaciones odiosas que no aportan nada: 'Barcelona-selección', que son dos cosas totalmente distintas, y 'Maradona-Messi'". "Messi es como es, mientras que Maradona quedó como un caudillo que se ponía el equipo al hombro desde lo psicológico".

"Messi es un apasionado y siente la camiseta, por eso entendí su renuncia (tras la Copa América Centenario del 2016). Fue una lección para la sociedad y quizás para aprenderla bien no tendría que haber vuelto tan rápido, más allá de que lo necesitamos siempre. Si aún volviendo rápido estamos como estamos, imaginémonos si no volvía rápido", lanza el psicólogo deportivo.

"Hay dos países donde hay un 30 por ciento de la gente que no lo quiere: en España, los hinchas del Real Madrid, y en su propio país. Es una locura la sociedad en que vivimos y así nos va", afirma Roffé.