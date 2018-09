Un partido de emociones y hombres: Así define Diego Simeone el derbi contra el Real Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, describió el derbi con el Real Madrid como un partido de "emociones, hombres y gente con mucha personalidad", y apuntó que este tipo de duelos son los que "menos" intenta estar "cerca de los jugadores continuamente antes de la previa".

"Son partidos especiales. Está claro que la ausencia de Cristiano Ronaldo la está manejando muy bien el Madrid en todos estos partidos, que viene compitiendo enormemente. Y, en cuanto a la forma que llega cada equipo, no lo doy mucha importancia, porque son partidos de emociones, de hombres, de gente con mucha personalidad", recalcó.

"Y aquellos que puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo naturalmente al juego del fútbol, y resolviendo los partidos para su equipo", añadió el técnico en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Simeone no se detiene a valorar a su rival por su último encuentro, la derrota por 3-0 en Sevilla, sino "por sus características y por su potencial y seguro"; y remarcó, que el Atlético se enfrenta "a uno de los mejores equipos del mundo".

Tampoco mira hacia los últimos precedentes, los cinco derbis sin perder que encadena el Atlético en la Liga en el Santiago Bernabéu, porque afronta "un partido absolutamente diferente", centrado "en cómo buscar" que el duelo sea "más cómodo y mejor" para su equipo. Ni considera una referencia para el choque la Supercopa de Europa disputada hace mes y medio, con triunfo rojiblanco en la prórroga.

"Son totalmente diferentes. Una final es una final única, donde hay un ganador. Está claro que aquí hay dos resultados en vez de uno solo. En consecuencia nos preparamos todos para obtener los mejores resultados en este partido", expuso en ese sentido Simeone.

El técnico, asimismo, aseguró que en este tipo de choques como los derbis "son los que menos" intenta "estar cerca" de su jugadores "antes de la previa del encuentro". "Entiendo que fui futbolista y cuando llegan estos partidos lo emocional, la personalidad y el carácter de cada uno te genera potenciar a tu equipo en la suma de individualidades", insistió.

No desveló nada del once. "Se me pasan un montón de cosas por la cabeza siempre previo al partido y normalmente terminamos decidiendo por detalles o características que creo que le puedan hacer mejor al partido", contestó a la pregunta de cuál será su elección en una de las plazas en el medio centro: Rodri Hernández o Thomas Partey.

ELOGIOS AL RIVAL

"Teniendo a Asensio y a Bale, que sobre todo son futbolistas que tienen un gran cambio de paso y buenos movimientos de ataque, con buena visión de lejos de Kroos, Modric y Ramos. Combinan muy bien la posesión que le puede dar Isco o Ceballos más las transiciones rápidas de estos jugadores que nombré", explicó el entrenador sobre el funcionamiento del Real.

"El Real Madrid trabaja muy bien la pérdida de la pelota. Tiene una buena recuperación a partir de su pérdida, porque tiene mucha gente en zonas de ataque", enfocó luego Simeone, que consideró que la derrota del conjunto blanco por 3-0 en Sevilla, donde no tuvo "un buen encuentro en el primer tiempo, puede suceder".

"El Sevilla es un gran equipo, tiene una forma de jugar que no es fácil competir contra ellos y están tomando confianza en ese sistema. Y no por casualidad, porque vienen haciendo unos tres últimos partidos importantes", analizó el técnico, que prevé mañana un encuentro "duro, difícil, como todos contra el Real Madrid".

También habló de Diego Costa, que encadena 15 partidos de la Liga sin marcar goles. "Le veo fantástico. Para mí, el otro día en el primer tiempo, sobre todo, hizo un partido muy bueno, participó en la asistencia del primer gol del equipo, se movió continuamente, físicamente está fuerte y mañana seguro que hará un gran partido".