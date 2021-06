Un nuevo inicio para España

El primer gran reto de Luis Enrique Martínez. El gran líder de una selección española rejuvenecida, que busca nuevos referentes que agranden su leyenda en una competición que conquistó en tres ocasiones. Intentando superar la preparación más accidentada de un torneo por el coronavirus, enterrada la incertidumbre, regresa el fútbol con un estreno ante Suecia.

El profundo rejuvenecimiento a manos de Luis Enrique, con una media de edad de 26 años, provoca que, con el objetivo de recuperar la línea ganadora perdida desde la Eurocopa 2012 y tras las últimas malas experiencias en grandes torneos, España encare un nuevo inicio sin un gran referente sobre el césped.

Cuatro Mundiales y tres Eurocopas después, arranca sin Sergio Ramos. Las lesiones en 2021 frustraron al icono de la Roja y la covid-19 deja fuera, como mínimo en el debut, al heredero del brazalete, Sergio Busquets. Los dos supervivientes de la generación de oro que lo ganó todo -dos Eurocopas y un Mundial Ramos, un Europeo menos Busquets- en cuatro años de exhibición futbolística.

Buscando en el camino futbolistas que den el paso al frente en liderazgo necesario para acercarse a los logros del pasado, Luis Enrique ha dado forma a un grupo joven, con descaro y hambre de éxito. Del Mundial 2018 a la Eurocopa 2020 apenas se mantienen seis futbolistas en un grupo en el que ni la mitad juegan en LaLiga. El jugador español crece lejos de su país y manteniendo el toque como seña de identidad, aporta nuevas variantes a un estilo de juego con mayor verticalidad, que encara la cuenta pendiente del gol.

Bajo un 4-3-3 como dibujo, con presión alta, buscando el dominio desde la posesión y la verticalidad, la selección española ansía el éxito incluyéndose en un grupo de siete favoritas, pero huyendo de la responsabilidad que hace años recaía sobre sus espaldas. Ahora apunta a Portugal y Francia, ganadoras recientes de las grandes citas.

En una búsqueda continua de Luis Enrique, que probó hasta 38 jugadores durante la fase de clasificación, con debates siempre listos para reabrirse. Como la portería que apunta a Unai Simón tras siete titularidades consecutivas, la falta de pegada que intentará calmar Gerard Moreno como máximo referente goleador del curso o uno nuevo en un lateral derecho sin un especialista puro, con la polivalencia de Marcos Llorente o la experiencia de César Azpilicueta como opciones.

Habrá nueva pareja de centrales para un gran torneo. Pau Torres tiene su plaza ganada y su acompañante saldrá entre el recién nacionalizado Laporte o Eric García. Juntar a dos zurdos carece de importancia para Luis Enrique, que para esa banda podría tirar por la experiencia de Jordi Alba que será el capitán. La ausencia de Busquets la cubrirá su relevo natural, Rodri, junto a él apunta Koke y el joven Pedri, que hará historia en su debut a los 18 años en una Eurocopa. El gol ha ido asociado a Ferran Torres y Dani Olmo, los favoritos de un tridente que corona un 9, Gerard o lvaro Morata.

España solo perdió un debut en la Eurocopa en catorce precedentes, en el 2000 ante Noruega, pero solo venció en un estreno, y con apuros ante la República Checa (1-0) en Francia 2016, en sus últimos cinco estrenos en los grandes torneos. Buscará argumentos para comenzar con paso firme en un partido clave para su caminar por la competición. Ante Suecia, que trae el buen recuerdo del inicio de la época dorada. El segundo rival al que derrotó en la Eurocopa 2008, con un tanto en el añadido de David Villa que desató a una selección que no tuvo freno en cuatro años de dominio.

Suecia iniciará su andadura en la Eurocopa con el recuerdo del buen papel que completó en el Mundial de Rusia 2018. Llegó a cuartos de final y sólo Inglaterra pudo con el combinado de Janne Andersson, que desde 2016 dirige con acierto al combinado escandinavo.

Frustrado el regreso de Zlatan Ibrahimovic, baja en el último momento por lesión, el técnico de Halmstad ha podido configurar un equipo basado en el colectivo y no en el individualismo. Sin embargo, la preparación de Suecia no ha sido ningún camino de rosas. Como España, ha sufrido los estragos del coronavirus durante los primeros días de concentración.

Un par de jugadores, el extremo Dejan Kulusevski y el medio centro Mattias Svanberg, dieron positivo tan solo 48 horas después que Sergio Busquets. Ninguno de los dos podrá enfrentarse a España y Andersson espera que Kulusevski pueda incorporarse durante el torneo. Svanberg tenía pocas opciones de mandar en el centro del campo, pero sin Kulusevski, Suecia pierde una buena pierna izquierda que desde el inicio, o como revulsivo, podía aportar muchas cosas. Además, Andersson tiene a dos jugadores tocados que serán duda: Albin Ekdal y Jens Cajuste. El resto, están al cien por cien y dispuestos a pelear los puntos a España.

Lo harán con un juego rocoso, el que le llevó hasta la Eurocopa tras una fase de clasificación correcta. La solidez defensiva y el orden son el sello de un equipo con jugadores clave en cada parte del campo: en defensa, tres de los campeones de Europa sub-21 en la República Checa 2015, único título internacional de Suecia, sujetan al equipo. Son Ludwig Augustinsson, Filip Helander y Víctor Lindelöf, todos de contrastada calidad. En el centro del campo, la estrella del equipo, Emil Forsberg, espera dar continuidad a su buena temporada en el Leipzig. Y, en ataque, tiene una buena mezcla: la veteranía de Marcus Berg y la juventud y la voracidad goleadora de Aleksander Isak, que ha firmado esta temporada 17 tantos en la Real Sociedad.

Con esos ingredientes, Suecia intentará iniciar bien la Eurocopa para pelear por igualar su mejor registro en una competición que históricamente no se le da muy bien. Entre Francia 1960 y Alemania 1988, no participó; en su Eurocopa, la de 1992, alcanzó unas meritorias semifinales; y después, salvo en Portugal 2004, que llegó a cuartos, no pasó de la fase de grupos.