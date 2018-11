Un nuevo codazo de Sergio Ramos causa polémica en Champions

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió perdón a Milan Havel, jugador del Viktoria Pilsen al que lesionó con un codazo en la nariz, y se defendió argumentando que no tenía "intención de hacer daño".

"No estaba en el guión que saliese a hablar, he ido a buscar a Milan al vestuario y no estaba porque ha ido a hacer unas pruebas y le he puesto un mensaje. Es una acción muy rápida, hay contacto pero no hay intención ni mucho menos de hacer daño a un compañero. La nariz es muy delicada, lo he sufrido, cualquier golpe deja mucha sangre. Le deseo que se recupere muy rápido", dijo en la zona mixta del estadio Doosan Arena.

El BRUTAL codazo de Sergio Ramos a Milan Havel. No para de sangrarle la nariz. #ChampionsLeague.



Agresión cobarde, digna de su actual nivel futbolístico. Estás perdiendo los papeles de manera alarmante, capitán.pic.twitter.com/T68qF7Twhi — Solo Fútbol ??Goles (@DeFutbollMX) 7 de noviembre de 2018

Ramos reconoció que se siente perseguido por la crítica y admitió que mide su juego desde la acción con Salah en la última final de la Champions League, que tantos ataques provocaron sobre su figura de los que interpretaron que fue a lesionar a la estrella del Liverpool.

"Cuando llevas tanto tiempo a un nivel bueno, siendo capitán de la selección y el Real Madrid siempre estas en el punto de mira. A lo largo de mi carrera he manejado bien la crítica y no voy a dejar de ser yo. Todos cometemos errores y aprendemos de ellos pero soy como soy y es lo que me ha llevado a conseguir lo que he conseguido. Espero seguir mucho tiempo a pesar del dolor de cabeza que doy a alguno", manifestó.

Nueva agresión de Sergio Ramos. Tremendo el codazo que ha dejado a Havel sangrando abundantemente. pic.twitter.com/KIbNf1ZIcR — PabloP (@Paablo24) 7 de noviembre de 2018

"Lo que pasó con Salah te cohíbe, sabiendo la repercusión que puede tener, ahora lo piensas treinta veces, pero no voy a cambiar mi forma de jugar que ha sido clave de mi éxito. Jamás he ido con intención de hacer daño a un compañero y me he roto la nariz tres veces", defendió.

Por último, el capitán madridista defendió que no vetó el fichaje de Antonio Conte como entrenador por decir que el respeto hay que ganarlo no solo con mano dura.

"No hablé en ningún momento de Conte. Siempre he dicho que el respeto se tiene que ganar pero no se me atribuye a mí quién viene a entrenar al Real Madrid. Además he tenido entrenadores de mano dura como Capello y Mourinho y han sido con los que mejor me he llevado. No me preocupa que me hagan trabajar una hora más si nos va mejor", sentenció.