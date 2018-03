Un nacional y dos refuerzos colombianos para el Audaz de Apastepeque

Eder Renderos Landaverde, exdefensor de la Universidad de El Salvador (UES), firmó hoy su contrato con el "benjamín"de la primera división, el Audaz, de Apastepeque.

El jugador dejó así las dudas que tenía sobre su futuro, luego que la UES descendió de categoría y la mayor parte de jugadores de la última plantilla tuvo que salir en busca de un nuevo equipo.

"Me siento cómodo, me siento bien, me han recibido bien en el equipo", dijo el elemento nacional, quien en el pasado jugó con el Real San Martín, Marte Soyapango, Atlético Balboa, entre otros.

"Le doy gracias a dios por permitirme una nueva oportunidad de seguir jugando en primera división. Voy a trabajar duro para que el equipo sea la sorpresa del torneo", agregó el experimentado jugador.

Dos elementos colombianos también se sumaron al equipo recién ascendido a la primera división. Se trata de Eduardo Steven Guardado y de Alonso Umaña.

Otro equipo que continúa con la chequera abierta es Municipal Limeño que este lunes anunció la llegada de los jugadores paraguayos Jeremías Ezequiel Pereira y Jorge Cáceres.