Un exmadridista regresa al Santiago Bernabéu

Dos mil 303 días después, o lo que es lo mismo, 6 años, 3 meses y 20 jornadas, es el tiempo que habrá pasado Fernando Gago sin pisar el estadio Santiago Bernabéu, cuando vuelva el próximo domingo con el Boca Juniors, desde que corrió por última vez sobre el césped del que fue su exequipo, el Real Madrid, donde jugó cinco temporadas.

Tal vez Gago jamás imaginó que regresaría a un estadio en el que no pudo triunfar. Con 32 años, establecido en el Boca Juniors, el destino ha querido que el centrocampista argentino tenga la oportunidad de firmar una actuación decisiva en el partido más importante para su club desde su fundación el 3 de abril de 1905.

La Conmebol, en connivencia con el Real Madrid y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), decidió que el Superclásico más clásico jamás visto, el que decidirá el nombre del campeón de la Copa Libertadores, se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu.

Y allí estará, como mínimo en el banquillo, Fernando Gago, que fichó por el Real Madrid a la vez que Gonzalo Higuaín y que el brasileño Marcelo Vieira en la temporada 2006/2007, cuando el club blanco invirtió casi 40 millones de euros, 20 por el actual jugador de Boca.

Los tres llegaron a un equipo que dirigía el técnico italiano Fabio Capello y que marchaba tercero en la Liga.

NO SUPERÓ EXPECTATIVAS

Quien no estaba en el club era Fernando Redondo, que había dejado un recuerdo demasiado bueno en el Real Madrid, aún nostálgico del poderío del jugador argentino en el centro del campo. Redondo se marchó al Milan en el año 2000 y su sombra aún era alargada.

Esa fue una de las losas más pesadas para Gago que, cuando llegó al Real Madrid, fue etiquetado como el nuevo Redondo. Las comparaciones no fueron realistas y poco a poco, con el paso del tiempo, el público del Bernabéu fue descubriendo a un jugador mucho más plano, con menos calidad, con poco gol y que tenía un estilo muy diferente al de su compatriota.

En su presentación oficial como jugador del Real Madrid, no pudo evitar preguntas sobre un referente: "No creo que la comparación con Redondo sea una presión. Somos dos jugadores totalmente distintos. Me guié siempre en lo que fue él para el Real Madrid porque era mi ídolo de chico y tenía la ilusión de vestir la camiseta blanca".

Gago fue consciente de que su fútbol no era similar al de Redondo e intentó conseguir afianzarse en la primera plantilla del Real Madrid con su propio estilo. Al principio, convenció a Capello, que le hizo participar en 17 partidos con los que llegó a ganar la Liga.

Ese mismo título lo repitió la temporada siguiente con Bernd Schuster en el banquillo del curso 2007-2008 y además añadió a su palmarés en el Real Madrid una Supercopa de España y una Copa del Rey. Años después, fue José Mourinho quien dejó de contar con él definitivamente.