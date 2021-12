Un espectacular 2021 de Rubén Batres pese a lesiones

Ha sido un año de altos y bajos para Rubén Batres. El atacante y seleccionado de fútbol playa alzó el título regional, jugó el Mundial en Rusia pero al final del año un accidente lo apartará un tiempo considerable fueras de las canchas.



Batres, uno de los elementos claves para que la selección nacional de fútbol playa clasificara a su quinto mundial siempre se mostró feliz por los objetivos obtenidos en este 2021 en el que lideró a la azul y blanco.



"Creo que para el pueblo salvadoreño es una gran alegría (clasificar a un mundial), así como para el grupo, para nuestro cuerpo técnico y para nuestras familias que están pendientes de nosotros", dijo tras firmar el pase a Rusia 2021.



"Sabíamos que veníamos haciendo un buen trabajo con buena actitud, con buen movimiento, con buenas rotaciones", recuerda Rubén Batres.



También recordó que "el profesor nos decía que tenemos que meter en nuestras cabezas esos movimientos y muchas cosas que han fortalecido al grupo y ahora estamos celebrando por hacer un buen trabajo dentro del terreno de juego".



Su experiencia a nivel internacional, sin embargo, no es algo nuevo. Rubén Batres consiguió debutar en la edición de 2013 y su único gol lo anotó ante los Países Bajos en la fase de grupos.



LESIÓN EN EL MUNDIAL

Pero en la Copa del Mundo, Batres tuvo una lesión que lo dejó con poca participación en el torneo y le impidió mostrar su mejor versión y la selección lamentó su ausencia y falta de ritmo.



En su debut en la Copa Mundial de Play el "Cañón" anotó un doblete en el partido donde El Salvador terminaría perdiendo contra Bielorrusia en la tanda de penaltis.



Pero el trabajo de Rubén no pasó desapercibido tras el fracaso que significó quedar eliminado del Mundial en la fase de grupos siendo el mejor equipo de la región.



La Beach Soccer Worldwide (BSWW) incluyó entre los nominados al Mejor Jugador del Año de Fútbol Playa, tanto de la categoría masculina como femenina, a cinco salvadoreños para la edición del 2021.



En la categoría masculina, Batres fue nominado junto a Eliodoro Portillo, Exon Perdomo y Frank Velásquez, poniendo la cereza al pastel al año deportivo de la selección playera a cargo de Rudis Gallo.



ACCIDENTE

Pero el año para Rubén Batres no cerró de la mejor manera. Un accidente en su lancha encendió las alarmas sobre su estado y tras conocerse que había sufrido varias lesiones mientras trabajaba.



Tras el accidente, "Cañón" fue evaluado por el departamento de cirugía del hospital San Pedro, Usulután y solo sufrió heridas en ambas piernas, pero sin daños en ligamentos y tendones, según explicó el Instituto Nacional de los Deportes en un comunicado.



A esta fecha, el seleccionado de fútbol playa se encuentra estable y fuera de peligro mientras se recupera en su casa en La Pirraya. Hace unas semanas incluso fueron publicadas imágenes en las que sus compañeros de selección visitaron al jugador de 30 años que también se dedica a la pesca.



"Seguiremos pendientes de la evolución de este guerrero de playa y reiteramos nuestro apoyo para Rubén, para toda la selección de fútbol playa y su cuerpo técnico, que tantas alegrías nos han regalado", dijo Yamil Bukele, presidente del INDES, tras conocer lo ocurrido.



Aunque el año cerró con problemas para Batres, lo cierto es que se confirmó como un líder en la azul y blanco, sobre todo tras la lesión de Agustín Ruíz, lo que le convirtió en otro de los referentes ofensivos en este 2021 de la playera.



"Espero recuperarme pronto y poder volver a la selección y aportar al equipo con goles. Gracias a Dios pudimos darle alegrías a la afición en este 2021", concluyó.