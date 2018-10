Un doblete de Griezmann hunde a Alemania

Francia agravó la crisis de Alemania al vencerla 2-1 hoy en París y dejarla a las puertas del descenso de la máxima categoría de la Liga de Naciones del fútbol europeo.

Un doblete de Antoine Griezmann, a los 62' y de penal a los 80', permitió al cuadro de Didier Deschamps dar vuelta un duelo que los germanos habían empezado ganando con un tanto de Toni Kroos a los 14', también de penal.

El triunfo permite al campeón afirmarse en el liderato del Grupo 1 de la Liga A con siete puntos, mientras que Alemania es última con uno y quedó muy cerca del descenso a la categoría inferior del torneo. Holanda, en tanto, tiene tres y definirá ante los galos quién se clasifica a la "Final Four".

Los dos goles de Griezmann recuerdan los que le marcó a Alemania hace dos años en la Eurocopa, y afirman además el récord de los franceses como locales, donde solo perdieron uno de sus últimos 15 partidos oficiales.

En el Stade de France, sin embargo, Alemania mostró de entrada un juego mucho más alegre, casi como si la derrota del sábado ante Holanda hubiera quedado atrás.

Fue un centro de Sané el que provocó el penal que dio la ventaja inicial a Alemania, después de que un servicio del jugador del Manchester City pegara en la mano de Presnel Kimpembe. Toni Kroos cobró ajustado y el balón entró pese al esfuerzo de Hugo Lloris, que alcanzó a manotear la pelota.

Incómoda con tener que crear juego sin contragolpes, Francia tuvo su primera tentativa apenas a los 40' del primer tiempo, cuando Kylian Mbappé no pudo alcanzar un balón al espacio de Griezmann. Pero en el complemento todo cambió.

REMONTADA

Un centro de Lucas Hernandez desde la izquierda no parecía llevar mucho peligro, pero su compañero del Atlético de Madrid desvió perfectamente la pelota para vencer a un Manuel Neuer un tanto sorprendido.

El local encontró la ventaja cuando el árbitro juzgó que Mats Hummels cometió falta sobre Blaise Matuidi y Griezmann, poco después, certificó el triunfo.

Y si los franceses están a un paso de certificar la clasificación a la "Final Four", la "Mannschaft" tendrá que cruzar los dedos para no descendar, ya que no depende de sí misma para mantenerse en la Liga A del torneo.

Los de Löw tendrán que esperar que Holanda tropiece ante los galos el 16 de noviembre en Rótterdam y sumar una victoria tres días más tarde en Gelsenkirchen ante la "Oranje".