“Un día eres dios y al siguiente te quieren echar del Real Madrid”

MADRID, ESPAÑA. Isco Alarcón celebró su gran momento en el Real Madrid con el deseo de aislarse de la crítica y los elogios e intentar "pasar desapercibido", consciente de que "un día eres Dios y al siguiente fallas cinco pases y te quieren echar".

"Intento pasar desapercibido, no veo las noticias ni leo periódicos, eso me ayuda a estar al margen de tanto elogio. Sabemos cómo es el fútbol, si un día juegas bien eres Dios y si al día siguiente fallas cinco pases seguidos te quieren echar del Madrid. Hay que encontrar el termino medio para que no afecten las críticas ni los elogios. Tengo la cabeza firme ante eso", dijo.

Isco analizó en conferencia de prensa, en la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Tottenham, los motivos del crecimiento que ha protagonizado hasta ser un jugador clave en cada partido del Real Madrid. La paciencia la eleva por encima del resto, así como jugar en su demarcación preferida.

"Jugar en el Real Madrid no es fácil seas quien seas. Al final te lo tienes que ganar y hay mucha competitividad. Están los mejores jugadores del mundo y es difícil, pero creo que he tenido mérito por tener paciencia, saber esperar mi momento y he estado preparado tras trabajar muchos años para intentar aprovechar la confianza del mister y la ocasión", analizó.

CONSEJO PARA SUS COMPAÑEROS

La situación por la que transitó Isco la tienen ahora jugadores jóvenes a los que recomienda paciencia para triunfar en el Real Madrid, como son Marco Asensio y Dani Ceballos.

"Esto es muy largo, les recomiendo que trabajen porque tendrán su momento. Son jugadores con mucho talento y si tienen paciencia su momento llegará", dictaminó.