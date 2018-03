Un delantero extranjero es la prioridad en el AD Chalatenango

Rigoberto Mejía, presidente del Chalatenango, informó que el armado del equipo de cara el Apertura 2017 marcha por buen camino y que solo resta incorporar a un delantero, de preferencia extranjero, un lateral izquierdo y un volante.

El Chalatenango contaba con el delantero uruguayo Rodriga Cubilla como refuerzo para el Apertura 2017, sin embargo, el artillero fue presentado a finales de esta semana con el Deportivo Petapa de la Liga Nacional de Guatemala.

Hasta el momento, el equipo cuenta en sus plantel con los colombainos: Bladimir Díaz (delantero), Carlos Angulo ( volante) y Yohalin palacios (defensor), Díaz no estará disponible en el arranque del torneo porque se recupera de una lesión.

Mejía sostuvo que, “hay una plaza de extranjero y la idea es que sea delantero, hemos dejado en manos del profesor (la decisión) no queremos correr en esto y estamos viendo prospectos. Hay dos cupos más que probablemente sea uno en el medio campo con funciones mixtas y un lateral izquierdo , con eso terminaríamos de completar el equipo, pero podría ser que si no concretamos lo del extranjero delantero, poder contratar a dos nacionales, pero eso no está definido .”

Añadió que “estamos en la fase de inscripción federativa y luego deportiva, los partidos de local se mantienen para sábado, teníamos duda con la hora porque en una reunión de directiva había dos posibilidades: una de jugar a las 5:00 de la tarde o mantenernos a las 6:30 de la tarde; pero nos iremos con el horario de 6:30”.

El equipo norteño tiene en agenda dos partidos amistoso, el próximo miércoles ante el Dulce Nombre de María de la tercera división y el sábado 22 ante el Atlético Comalapa de la segunda división, según Mejía, se realizarán en el estadio Gregorio Martínez, “la condición es que los equipos lleguen a jugar a nuestra cancha para que se vayan ambientando a la cancha y hay posibilidades de jugar contra otro equipo de tercera”, concluyó el pope.

Hasta el momento, el equipo cuenta con 21 jugadores listos para el torneo