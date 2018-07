Un compañero de la selección argentina casi se va a los golpes con Messi

Era la Copa América 2011. Lionel Messi tenía 24 años y ya era considerado el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, a Nicolás Burdisso no le importó el currículum de su compañero y, acostumbrado a tener voz de mando, le marcó la cancha.

Fue en la fría noche del 6 de julio de 2011, cuando la selección argentina empató sin goles frente a Colombia, por la Copa América de aquel año. Y se fue silbada por los hinchas.

“Son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Discutimos dentro de la cancha, él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía. Él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan", comentó el ex defensor del Boca Juniors.

"¿Después quedaron bien?", le consultaron, y el ex hombre de Boca respondió bromeando: "Sí, sí. Yo no volví nunca más a la selección". Después agregó: "Volví y jugando me rompí la rodilla. Lionel es un personaje que no te permite estar distanciado", finalizó.