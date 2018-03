Un camerunés en las semifinales del Clausura 2017

A criterio del zaguero camerunés del Isidro Metapán, Ayukokata Tambe, la posibilidad de jugar una instancia de semifinales por primera vez en su carrera, y en la liga mayor salvadoreña, es una oportunidad que valora como "maravillosa".

Tambe, un central de 21 años que decidió probar suerte en el circuito cuscatleco, expresó su satisfacción por permanecer en el cuadro jaguar para jugar la fase de los mejores cuatro de este Clausura 2017.

"Me siento muy bien. Es una maravillosa oportunidad que se me presenta y estoy muy feliz de vivirla", afirmó a EL GRÁFICO a pocas horas del vital encuentro que su club jugará con el Alianza, en el duelo de vuelta a jugarse en el estadio Cuscatlán, este domingo.

Tambe no fue de la partida en la ida de las semis, cuando los albos visitaron tierra calera el pasado jueves, de donde se llevaron un 0-0 que los tiene más cerca de jugar una segunda final seguida.

Pero al jugador africano no le quita el sueño esa ausencia inicial y cree que la preparación para este encuentro debe ser similar a la de otros partidos, sin cábalas ni supersticiones.

"Me preparo para todos los partidos de la misma manera. No hay nada en especial aparte de mis oraciones. Solo me quiero asegurar que doy lo mejor de mi esfuerzo en todos los juegos", aseguró el zaguero, que lleva 10 participaciones esta temporada con el Metapán.

SUS DATOS

Nombre: Ayukokata Tambe Ndip

Data: Camerún, 12 de junio de 1995

Peso: 178 libras

Estatura: 1.85 metros

Posición: defensa central

Pie hábil: derecho