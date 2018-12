Un año para no olvidar con los legionarios

A comparación de otros países en la región centroamericana, los futbolistas salvadoreños en el exterior continúan siendo pocos. Son contados, pero durante los 12 meses de 2018. El Gráfico les dio seguimiento a sus actuaciones, logros y traspiés.

El 2018 quedará en la retina por las noticias que generaron. Denis Pineda logró el ascenso con Santa Clara a la Primera División de Portugal, liga donde militan Porto, Benfica, Sporting Lisboa, entre otros.

Nelson Bonilla sigue como un trotamundo y apostó por el fútbol tailandés donde brilló con luz propia, marcó 27 goles en la temporada y salvó del descenso al Sukhothai... de premio logró una cifra récord en el fútbol salvadoreño cuando fue adquirido por su nuevo club, el Bangkok United. Otras noticias importantes fue la incursión de Andrés Flores a la MLS, y la Copa de la MLS que ganaron Darwin Cerén y Arturo Álvarez con el Houston Dynamo.

En tanto, tres jugadores perdieron la etiqueta de legionarios: Derby Carrillo, Léster Blanco y Roberto Domínguez. Bryan Tamacas espera firmar en enero con Sportivo Luqueño de Paraguay que peligra con el descenso el próximo año, y Rodolfo Zelaya, pese al interés del Nantong Zhiyun de China, dudó en aceptar la oferta porque sufrió una lesión en la rodilla derecha en la final y su equipo confirmó que sería operado.

Acá haremos el repaso uno a uno:

DENIS PINEDA

Fue uno de los salvadoreños con mayor proyección al jugar en una de las principales ligas europeas. Este atacante de 23 años llegó a Portugal en 2016 con el Santa Clara. Luego de dos temporadas en la Liga de Honra (Segunda División), su club logró ascender a la Primera División en mayo. Desde su debut en la máxima división lusa, logró disputar 7 partidos y marcó un gol al CD Nacional el 30 de septiembre.

Con selección mayor jugó 6 partidos (3 amistosos y 3 de Liga de Naciones de Concacaf). En su última presentación, el 20 de noviembre contra Haití, sufrió una lesión en el aductor izquierdo, privándolo de cerrar el año sobre la cancha. Reaparecerá en enero.

JAIME ALAS

El volante se mantiene en la Liga Nacional de Guatemala desde 2015. Con Rojos del Municipal tuvo un 2018 amargo, al no clasificar a la liguilla en los dos torneos. A pesar de los fracasos deportivos de su equipo, donde incluso hubo una eliminación prematura en Copa Guatemala y cambio en el banquillo (salida de Hernán Medford y arribo de Horacio Cordero), sobrevivió a los movimientos de bajas y seguirá en 2019.

En diciembre su nombre apareció como uo de los objetivos del Deportivo Municipal de Perú que jugará fase previa en la Copa Sudamericana pero no es nada oficial.

ALEXÁNDER LARÍN

El Cacho llegó a Guatemala luego de ayudar al Alianza a conquistar un bicampeonato. Lo fichó Comunicaciones de Guatemala y su arribo prometía mucho cuando llegaran los clásicos nacionales contra Rojos del Municipal, equipo donde milita Jaime Alas.

Sin embargo, su primer torneo tuvo una noticia desalentadora. Se lesionó en la primera jornada y fue hasta octubre que conoció que sería operado por una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha. Esto sucedió casi después de estar dos meses inactivo. Jugó sólo tres partidos, sumando 96 minutos entre el torneo de Liga y Copa. Su equipo llegó a la final y fue subcampeón.

JOSUÉ ODIR FLORES

el 2018 lo pasó en Guatemala. Tras militar en Club Deportivo Águila hasta diciembre del 2017, el volante firmó con Guastatoya, el equipo revelación que se llevaría todos los honores en esa Liga. Era su tercer equipo fuera del país, después del Zakho de Iraq y Cimarrones de Sinaloa en México.

En el Clausura 2018 jugó 20 partidos y marcó 1 gol, celebró el primer título del club. Después de eso El Chino decidió irse, pese a que este equipo obtuvo el derecho de jugar en Liga de Campeones de Concacaf en 2019. Su siguiente destino fue el Cobán Imperial, equipo que llegó hasta semifinales. En este último semestre jugó 17 partidos, marcó 2 goles y se perdió algunas fechas por lesión. Podría cambiar de equipo.

JOSÉ TOBAR

Este centrocampista de 31 años se mantuvo en el fútbol guatemalteco, pese a cambiar de equipo. En el Apertura 2017 militó en el Siquinalá, equipo donde disputó 16 partidos pero sufrió una fractura en la nariz que afectó su participación. Al cierre de ese torneo recibió la oferta para jugar con los Conejos del Mictlán en la Segunda División.

Aunque ese equipo no logró el ascenso, el salvadoreño fue pieza clave, líder en asistencias y fijo en el once titular. En 2019 seguirá ligado al equipo de la ciudad de Asunción Mita y está por cumplir 4 años en el fútbol del vecino país.

JOAQUÍN RIVAS

Este delantero y extremo izquierdo fue noticia al ser tomado en cuenta por la selección mayor salvadoreña. En agosto el exjugador del Tulsa Roughnecks FC de la USL fue contactado por la FESFUT para ser convocado para el amistoso del 11 de septiembre contra Brasil. Este futbolista, oriundo de Santa Ana, sólo había jugado profesionalmente en Estados Unidos con Rebeldes de UNLV, Kitsap Pumas SC, Sacramento FC y Rougnecks.

Su debut tuvo que esperar el 17 de noviembre en juego oficial ante Bermuda y ya marcó su primer gol con el equipo nacional (ante Haití). En la USL ya tiene nuevo club para el 2019, Saint Louis, que lo fichó tras destacar con Tulsa en 2018 (12 goles en 29 partidos).

ARTURO ÁLVAREZ

Cerró el 2017 con la ilusión de jugar en su ciudad natal, Houston, con el Dynamo. Procedía del Chicago Fire pero encontró espacio en el club tejano, a cambio de la elección en la segunda ronda del MLS SuperDraft 2019. En la temporada 2018 tuvo la oportunidad de ser compañero con Darwin Cerén. No la pasó bien individualmente al ser uno de los seis jugadores del club con menos minutos en Liga (343).

No logró jugar playoffs con el Dynamo pero sí fue campeón de la US Cup 2018 pero se quedó sin posibilidad de jugar Liga de Campeones de Concacaf porque su contrato no fue renovado en noviembre. Sigue a la espera de fichar por otro club.

DARWIN CERÉN

Houston Dynamo lo adquirió en enero de 2018 por $75 mil dólares al San José Earthquakes. Llegó con registro de 75 partidos en MLS y un promedio de 76.64 en barridas acertadas y un porcentaje de 85.78 en pases completos en las últimas cuatro temporadas. Pasó a ser compañero de equipo con Arturo Álvarez.

En mayo sufrió una lesión de rodilla y esto lo llevó a perderse algunos partidos. Con esfuerzo fue titular en 20 de los 24 partidos. Con el Dynamo no alcanzó los playoffs y la única alegría fue la conquista de la US Cup Lamar Hunt 2018, ganando el derecho de jugar Liga de Campeones de Concacaf en marzo. En diciembre fue protegido por el Dynamo para no entrar al draft de expansión, ante un posible interés de la nueva franquicia Cincinnati FC.

ANDRÉS FLORES

En la temporada 2018 pasó a ser el tercer salvadoreño en la MLS, junto a Cerén y Álvarez. De 2014 a 2017 estuvo ligado al NY Cosmos, equipo que peligró con desaparecer cuando la NASL fue abolida en el fútbol profesional de Estados Unidos. El técnico Giovanni Savarese lo recomendó y en enero fichó por el Portland Timbers.

Su debut en MLS llegó en marzo cuando ingresó de cambio ante LA Galaxy a los 84 minutos. En esa temporada, Timbers sorprendió al llegar hasta la final de la Audi MLS Cup. El Ruso fue subcampeón de Liga, disputó 26 partidos y marcó 1 gol. En diciembre terminó su contrato y no renovó pero el club Timbers confirmó que estaría en conversaciones con él.

PABLO PUNYED

Es el único salvadoreño en Islandia. Hasta el mes de agosto le hacía compañía el portero Derby Carrillo (quien fichó con Santa Tecla, luego de dos años y medio en ese fútbol nórdico). Pablo ya tiene 7 años de jugar en Islandia. En septiembre logró con su club KR Reykavík la clasificación a la ronda previa de la UEFA Europa League 2019-2020, tras finalizar en cuarto lugar.

Con esta clasificación histórica, Punyed jugará su segunda edición de Europa League, ya en 2014 logró disputar esta competencia internacional con el Stjarnan. En dicha temporada se quedó a un paso de alcanzar la fase de grupos tras ser eliminado por el Inter de Milán de Italia.

RENATO PUNYED

Es el hermano menor de Pablo Punyed. Este mediocentro de 23 años fichó en marzo con el Sortland Idrettslag de la cuarta categoría del fútbol de Noruega. En ese país escandinavo habían militado antes tres salvadoreños más (volante Jaime Alas, y los delanteros Léster Blanco y Rafael Burgos). Actualmente es junto a su hermano Pablo y Denis Pineda los únicos salvadoreños en la confederación de la UEFA. Además es su tercer club en Europa, tras su paso por dos equipos de Islandia, ÍBV y IR, de primera y segunda división respectivamente.

ROBERTO DOMÍNGUEZ

Fue un año que prometía mucho pero los planes se alteraron para él. El defensa de 21 años rompió vínculo con Santa Tecla, equipo con el que jugó sólo dos partidos en el último semestre (1 por el Apertura 2018 y otro por Liga Concacaf).

En septiembre conoció que el Vancouver Whitecaps lo contrataría para lo que restaba de la temporada en la MLS. Su salida parecía complicarse pero recibió el aval en el Tecla. Firmó contrato en octubre pero a finales de noviembre conoció que no renovaría sin haber disputado un solo minuto con el club canadiense. Pese a la falta de minutos, encontró espacio en la Selección Nacional. Carlos De los Cobos lo tuvo como un defensa fijo.

NELSON BONILLA

El jugador salvadoreño más caro en el fútbol extranjero, luego de confirmaese en octubre de que el Bangkok United, subcampeón de Tailandia, pagaría más de 1 millón 22 mil 590 dólares por él, tras descatar en la liga premier de Tailandia con el Sukhotai, equipo con el que marcó 27 goles en la temporada 2018 (25 en Liga y 2 en Copa), logrando la permanencia. Su reto en 2019 será ayudar al Bangkok en la fase previa de la Liga de Campeones de Asia.

Desde 2014 a la fecha no ha regresado a la liga salvadoreña. En cuanto a la selección salvadoreña, no quiso atender convocatoria inicialmente en rechazo al nuevo Comité Ejecutivo de la Fesfut. Cambió su postura en octubre.

LÉSTER BLANCO

En febrero el equipo Liga Deportiva Universitaria, de la Segunda División de Ecuador, hizo oficial la contratación del delantero salvadoreño Mark Léster Blanco (29 años) para la temporada 2018. Volvía al fútbol, ya que el año pasado tuvo una lesión y pasó varios meses en recuperación.

Era su quinto equipo internacional, después de militar en Kongsvinger de Noruega, Marathón y Real España de Honduras y San Carlos de Costa Rica. Sólo estuvo tres meses y jugó cuatro partidos. Terminó el año con Isidro Metapán, reforzándolo en el Apertura 2018, jugando 9 partidos de Liga y 1 por Copa El Salvador.

TOMÁS GRANITTO

Este contención de 25 años firmó en febrero con el Miami United de la NPSL (tercera división estadounidense), luego de militar en Swope Park Rangers y Portland II en 2017. En su primera temporada tuvo una destacada participación. Fue noticia incluso en pretemporada cuando le tocó enfrentar a los clubes argentinos Racing y Boca Juniros.

Contra este último -finalista de la Libertadores- marcó un gol y dio una asistencia. En octubre alzó la mano para mostrar su interés para ser tomado en cuenta en Selección Nacional, pero no fue considerado pese a que es un joven mundialista con El Salvador en la categoría Sub 20 en 2013.

RICHARD MENJÍVAR

El mediocampista firmó con el Penn FC, equipo profesional de la USL de Estados Unidos, en el mes de marzo. Venía de militar con NY Cosmos en 2017, donde había coincidido con Andrés Flores. En sus dos primeros torneos con el Penn FC se consolidó como un jugador clave en el once titular.

Pese a su esfuerzo no ha vuelto a ser considerado en Selección Nacional, donde era un jugador habitual entre 2013 a 2017 que participó en 40 partidos internacionales. Su última convocatoria la recibió de Eduardo Lara para un amistoso contra Canadá en agosto de 2017.