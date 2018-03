Un Real Madrid irregular rescata el triunfo en Getafe

El equipo madridista solventó una visita que en el papel parecía fácil, pero que en la práctica fue un vendaval de incidencias y emociones hasta el 85', cuando Cristiano Ronaldo puso el 1-2 con el que los merengues ganaron al Getafe.Su rival de turno fue un desafío duro para que los merengues llegaran al segundo lugar temporalmente, pero los tantos de Benzema y del mismo "CR7" sellaron el gane, de manera justa. Por el Getafe descontó Jorge Molina.Los blancos recuperan, entre otros, a su eterno lateral izquierdo, Marcelo, que viene de estar ausente la fecha anterior. La oncena blanca la complementan:Los del Getafe aparecen con:Sobre 10 minutos estuvo cerca de anotar el Real Madrid, en una jugada genial de Benzema, quien habilitó para que Cristiano tirara a puerta, pero estuvo mejor Guaita, portero del Getafe, quien sacó una opción de mucho peligro.Al 15',Hubo cambio en los azulones: ingresó Francisco Portillo sustituyendo a Álvaro Jiménez, quien se fue con una lesión.Sobre 23 minutos, Marcelo probó a portería y un "espontáneo" ingresó a la cancha a abrazar al ídolo madridista: Cristiano Ronaldo.Sobre media hora, sigue el 0-0. El Madrid no rompe el cerco y reclamó un penalti, pero la jugada ya no contó por un off-side. Luego, "CR7" tiró a los guantes de Guaita, que está imtratable cuando se le exige.Llegó el 0-1 de Karim Benzema, al minuto 39, luego de una buena combinación con Cristiano Ronaldo.Así fue el primer gol madridista en el Alfonso Pérez:Pero en el complemento, al 56', Jorge Molina puso la igualada en el Alfonso Pérez. El Madrid no pudo sostener ni ampliar su ventaja. Están empatados 1-1. Marcelo no llegó a cerrar a tiempo en un centro al corazón del área y por ello los blancos están en shock.¿Hubo off-side? Miralo:Al 72', Cristiano falló una ocasión clarísima ante el Getafe. Era el 1-2 y ni el "7" blanco se lo creía. Zidane hizo un doble cambio: entraron Theo Hernández e Isco Alarcón.Los blancos anotaron pero hubo un fuera de lugar de Theo en la jugada. Al 82', ingresó Mayoral por Karim Benzema, autor del primer tanto.A los 85' apareció finalmente "CR7", aprovechando una asistencia de Isco y un descuido de la zaga azulona. Los blancos se ponen en ventaja 1-2. Cristiano rompió una sequía de más de 400 minutos.