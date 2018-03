¿Un Mundial sin Italia? Suecia quiere hacerlo posible

ROMA, ITALIA. ¿Se imagina un Mundial de fútbol sin Italia? "Imposible", responde el mánager de los "azzurri", Gabriele Oriali. Para evitar esa debacle, Italia necesita vencer a los nervios y a Suecia en el repechaje europeo.El equipo de Gian Piero Ventura visita hoy Estocolmo en el partido de ida y el lunes recibirá a Suecia en Milán. La presión es enorme sobre el equipo azul, un histórico del fútbol internacional."El enfoque del partido y nuestra determinación serán clave", aseguró Ventura sobre las posibilidades de su equipo. "No se trata de Suecia, lo que hagamos nosotros es lo que importa".La selección italiana cuenta en su palmarés con cuatro títulos mundiales y sólo se perdió dos ediciones de la Copa del mundo, ambas por motivos políticos y la última en 1958. Ahora no tiene margen de error tras quedar segunda de su grupo en la clasificación europea por detrás de España.Serán dos de los partidos más importantes de la historia reciente de Italia. "Esperamos que a ninguno de nosotros nos tiemblen las piernas", señaló el centrocampista Daniele de Rossi. "Si no nos clasificamos, será una mancha en mi carrera".Italia quedó condenada a jugar la repesca el día que perdió 3-0 en el Santiago Bernabéu ante España. Los "azzurri" llevaban 56 partidos de clasificaciones a Mundiales y Eurocopas sin perder. Aquella derrota puso fin a la racha y llenó de dudas al equipo de Ventura."No me imagino la posibilidad de quedarme fuera del Mundial", señaló el técnico de 69 años, con contrato hasta 2020. "Tenemos una meta y tenemos que alcanzarla".Suecia no aparece como un rival sencillo, por más que está afrontando sus primeras eliminatorias sin Zlatan Ibrahimovic, la principal estrella del equipo en la última década.Sin dependencia del astro y con un juego más de equipo, los suecos llegaron a esta instancia después de provocar la eliminación de Holanda y terminar por detrás de Francia en el grupo de clasificación."Lo que nos preocupa de Suecia es que son metódicos. Hacen lo que saben y lo hacen bien. Sabemos que para ganar tenemos que hacer un bien partido", apuntó el legendario portero italiano Ginaluigi Buffon, que en Rusia 2018 disputaría su sexto Mundial.Suecia, que jugó 11 de las últimas 20 ediciones de la Copa del mundo, mostró galones en la fase de grupos al ganar 2-1 en casa a Francia."Tuvimos el grupo más duro contra Holanda y Francia y jugamos muy bien", dijo el entrenador Janne Andersson en la página web de la FIFA. "Si podemos jugar a ese nivel, podemos vencer a cualquier equipo en el mundo, incluido Italia".