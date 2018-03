Un Día del Niño gracias a Cristian Bautista

Dejó de lado los botines de fútbol, las espinilleras y la ropa deportiva. Se despidió de sus compañeros y cuerpo técnico del Club Deportivo Dragón y abandonó las instalaciones del estadio Juan Francisco Barraza tras concluir el entreno con una sola misión: llevar alegría a los niños de su barrio natal.Cristian “el Pibe” Bautista, junto a su compañero de equipo Blas Enoc Lizama, se desplazó desde la ciudad de San Miguel hasta el barrio San Antonio, en La Unión, llevando consigo dulces, piñatas y otras sorpresas para los chicos que, como todos los años, lo esperan para celebrar juntos el Día del Niño.Frente a la casa de la familia Bautista se encontraban alrededor de 150 infantes, quienes esperaban ansiosos la llegada del “Pibe”.Entre sonrisas, bromas y juegos, Cristian junto a su hija Génesis y otros miembros de su familia se encargaron de brindar refrigerio, juguetes y quebrar una piñata para todos los que asistieron al evento.La celebración es una tradición familiar que desarrollan los Bautista año tras año desde 2010, cuando Bautista tuvo la iniciativa, luego de ver que nadie hacia nada por los niños del barrio.Los vecinos definen a Cristian como alguien muy simpático, bondadoso y humilde, quien a pesar de su larga y exitosa trayectoria en el futbol nacional nunca ha perdido la humildad y el calor humano con su gente.“Tengo muchos seguidores de los cuales la mayoría son niños, por eso no me olvido de ellos y año tras año, cuando llega su día, les preparamos algo para que se olviden de todos los problemas que vive el país y pasen un rato alegre”, explicó Bautista.A pesar de los compromisos que tiene como futbolista, siempre ha buscado la forma de llevar a cabo la celebración.“Tengo pensado seguir haciendo esto hasta que Dios me lo permita. Y hago la invitación para que otras figuras que también son admiradas por los niños hagan este tipo de actividades”, añadió.Concluyó agradeciendo a sus amigos Wilber Villatoro y Pedro Lemus, quienes en esta ocasión le colaboraron con piñatas y juguetes.