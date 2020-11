Un Barcelona sin excusas ante un Betis ambicioso

Barcelona y Betis se enfrentan este sábado en el Camp Nou en un duelo en el que los barcelonistas no tienen excusas tras sumar sólo dos puntos de los últimos doce en Liga y al que los del chileno Manuel Pellegrini llegan con la ambición de dar continuidad a su juego y a su mejor versión.



Los del holandés Ronald Koeman, sin margen para encadenar el que sería el quinto tropiezo consecutivo en la competición liguera, reciben a un conjunto bético que, tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, lograron frente al Elche un triunfo de reafirmación en la idea de fútbol de Pellegrini.



Los azulgranas no ganan en LaLiga desde el 1 de octubre, cuando golearon al Celta a domicilio (0-3), desde entonces acumulan una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con sendos empates (1-1 contra el Sevilla y otro 1-1 ante el Alavés) al principio y al final de este ciclo, y dos derrotas entre medias ante dos equipos madrileños: el Getafe (1-0) y Real Madrid (1-3).



Aunque su juego ha sido, por momentos, bastante mejor que esos resultados y durante ese período también han sumado tres victorias en tres partidos en la Liga de Campeones, el Barça necesita como agua de mayo una victoria convincente en el torneo doméstico para no alejarse más de la parte alta de la tabla.



Y es que el equipo azulgrana es ahora mismo duodécimo en la clasificación, a 9 puntos del líder, la Real Sociedad, y a 8 del eterno rival, el Real Madrid, aunque con dos y un partido menos, respectivamente.



Sin los lesionados Samuel Umtiti, Ronald Araujo y Philippe Coutinho, la buena noticia para Koeman es la recuperación del meta Marc-André ter Stegen, que reapareció con una gran actuación el pasado miércoles en Champions, tras tres meses de baja por una operación de rodilla y que mañana debutará esta temporada en LaLiga.



En pleno debate sobre el momento de forma y la motivación de Leo Messi, el entrenador del Barcelona volverá a apostar por su once tipo, en el que seguramente vuelva a ver pocas variaciones.



La más segura es el regreso al eje de la zaga de Clement Lenglet como pareja de Gerard Piqué, lo que devolvería a Frenkie de Jong al doble pivote, al lado de Sergio Busquets, y a Miralem Pjanic al banquillo.



Por delante, la única novedad podría ser la titularidad de Ousmane Dembélé en detrimento de Antoine Griezmann, lo que obligaría a Koeman a redefinir al ataque, con el francés entrando por banda derecha, Pedro González 'Pedri' como extremo izquierdo, Leo Messi como mediapunta y Ansu Fati como falso 9.



El Betis de Pellegrini, por su parte, llega al Camp Nou con la intención de dar continuidad a su mejor versión con un once que, con la baja confirmada de última hora del francés Nabil Fekir por unas molestias, presentará una mínima variación respecto al que el técnico de Santiago puso en liza en su solvente triunfo ante el Elche en el Villamarín (3-1).



Después de dos derrotas consecutivas ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, la victoria ante los ilicitanos supuso para el Betis, además de tres balsámicos puntos, un refrendo a una idea de juego basada en la contención y la concentración defensiva como sustento de la calidad verdiblanca de mediocampo hacia arriba y su vocación de controlar los partidos mandando con la pelota.



La clave de bóveda de este sistema es la presencia en el mediocentro defensivo del argentino Guido Rodríguez por delante de la defensa como sostén del entramado de contención bético y del equilibrio entre líneas que persigue Pellegrini con la presencia del metrónomo de Caseros.



Junto a él, el chileno podría dar continuidad a Sergio Canales como ante el Elche o adelantar al cántabro para darle ese sitio junto a Guido al portugués William Carvalho, lo que conformaría la línea de tres mediaspuntas definitoria de Pellegrini con el exculé Cristian Tello, el capitán Joaquín Sánchez y Sergio Canales.



Es Canales uno de los jugadores franquicia de Pellegrini por su calidad y su moldeabilidad para jugar pegado al mediocentro o en posiciones más adelantadas, opciones ambas en las que el cántabro se ha convertido en el mejor pasador de LaLiga hasta el momento con cuatro asistencias de gol, entre ellas dos en los goles anotados ante el Elche por su compañero Tello.



Llega Tello a la que fue su casa hasta 2017, tras dos cesiones al Oporto y el Fiorentina, como máximo goleador del Betis con cuatro tantos y en el mejor de sus momentos como bético, lo que a buen seguro aprovechará Pellegrini para dar profundidad a su juego, anchura al campo, versatilidad a sus opciones de ataque y eficacia ante la meta culé.



El eje de ataque bético lo seguirá ocupando el paraguayo Tonny Sanabria, por quien parece haber optado el de Santiago por delante de Borja Iglesias y Loren Morón y quien tiene también pasado en La Masía como otros componentes del cuadro verdiblanco como el lateral zurdo Álex Moreno, los diestros Juan Miranda y Martín Montoya y el portero chileno Claudio Bravo.



Muchas miradas estarán mañana también en el lateral derecho brasileño Emerson Royal, de propiedad compartida entre Betis y Barcelona, por el que los culés tienen una opción de compra y que formará parte de una defensa con Álex Moreno en el otro costado, con el también exbarcelonista Marc Bartra y el argelino Aïssa Mandi en el eje de la zaga.



Pellegrini ha logrado, con los altibajos propios de un proyecto que se pone en marcha, dar continuidad a una idea de fútbol construida desde la concentración defensiva y también a un once que, en los tiempos convulsos que corren, se empieza a casi recitar de memoria, lo que no es poco en lo que supone de fe en un esquema y unos intérpretes que lo desarrollen.