Un Alianza muy superior cumplió ante el Chalatenango

Chalatenango y Alianza terminaron sus deberes de la fecha 4 de este Apertura 2017, en un juego pospuesto la semana pasada pero que se retomó hoy, y que los elefantes se llevaron con un 0-2 que los mantiene como superlíderes e invictos.

Los tantos blancos fueron obra de Juan Carlos Portillo y Gustavo Guerreño, quienes mostraron que pueden dominar los partidos con solvencia, ya sea en casa o en patio ajeno.



Los albos salieron de nuevo con el meta Óscar Arroyo, en lugar del uruguayo Rafael García. Monterrosa reemplazó a Sosa y Guerreño repitió en punta y cumplió.







El Chalatenango apareció con su figura, el colombiano Wilmar Hernández, quien fue el más destacado del ataque morado.





LA CRÓNICA

En los primeros instantes fue el club local el que tomó la iniciativa en el área de los albos, con un par de llegadas que asustaron a la hinchada blanca que viajó al "Sombrero", especialmente un lanzamiento de pelota parada de Héctor Raúl Cruz.



Y a los 10 minutos, el visitante, respondón, llegó en una pelota aérea sobre la zona defensiva chalateca. Un centro de Hinestroza fue interceptado con la cabeza de Juan Carlos Portillo, pero su testarazo se marchó por encima de los tres palos de Ismael Valladares. A partir de esta aproximación, los capitalinos se asentaron mejor en el engramillado y generaron más fútbol.



Ese peligro de los elefantes se tradujo en otra llegada de riesgo, en la que Portillo volvió a amenazar a Valladares, y esta vez su disparo sí fue más claro, a los 25 minutos, pues el cancerbero tuvo que atajar con la pierna.



Y la tercera fue la vencida. Una nueva oportunidad de probar su cabeceo, tras un tiro de esquina, terminó con un gol bien colocado en el ángulo superior derecho de Valladares, que se quedó clavado. Era el 0-1 para los paquidermos, sobre 27 minutos.





Apenas cuatro minutos después, una recuperación de Jonathan Jiménez, y su posterior centro a media altura buscando a Gustavo Guerreño, terminó con el paraguayo marcando su gol casi sin marca, para un 0-2 que destapó la fragilidad del equipo anfitrión.Al descanso, los albos se fueron con dos goles en su contador y los alacranes con muchas dudas que solventar de cara al complemento.En la segunda mitad, los blancos siguieron acechando a su oponente, pero a medio gas, sin presionar tanto, pero de igual forma rodeando la zona defendida por los norteños.Sobre 71 minutos disputados, la marcha de los capitalinos fue siempre al frente, mientras que el "Chalate" no halló la fórmula para retomar el balón y aproximarse de forma más clara a la meta de Arroyo. Hinestroza tuvo el tercero de cabeza, pero no fue preciso para dirigir el centro que le mandaron por derecha.Pero en el tramo final, los dirigidos por Ricardo Serrano tuvieron mayor presencia en la zona baja de los blancos, con disparos desviados pero más peligrosos, lo que motivó a los locales por recortar distancias. Y el descuento lo tuvo el cuadro morado, al 85', mas una pierna blanca intervino para que el tiro no fuera directo a la portería.En líneas generales, los blancos dominaron, tuvieron más pegada y efectividad que el rival y se llevaron tres puntos, que los dejan con un total de 17 unidades, luego de un fútbol muy vertical y buena aplicación en defensa. Los chalatecos, en cambio, enlazaron tres pérdidas seguidas.