¿Umtiti al Real Madrid? Así lo interpretan en el Barcelona tras su celebración

Samuel Umtiti celebró con efusividad y como gol suyo el 2-0 del Barcelona contra el Roma, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el tanto fue un autogol del zaguero Konstantinos Manolas.

Durante el festejo del gol, Umtiti se agarró el escudo de la camisa y sus palabras después del juego para algunos fueron un mensaje para el club azulgrana que dilata su renovación de contrato.

Força Barça ???????? Una publicación compartida por Samuel Umtiti (@samumtiti) el Abr 4, 2018 at 2:03 PDT

Según medios europeos, Umtiti quiere ganar ocho millones libres por año y esa cifra no es del agrado del Barcelona. La situación abre la opción a equipos como el Real Madrid que quieren pujar por el defensor camerunés, pero nacionalizado francés.

EL REAL MADRID YA LO TANTEA

Es un secreto a voces que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, movió sus piezas para fichar a Samuel Umtiti y entabló pláticas con el agente del central francés del Barça y está listo para pagar los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, según Don Balón.

“Es una celebración como otras, quería decir que amo este club, no tengo mucho más que decir. Yo me limito a jugar, a exprimirme y a hacerlo bien, eso es lo importante para mí. Después, el resto son cosas que salen en la prensa, unas verdaderas y otras falsas, pero yo me centro en el fútbol”, explicó Samuel Umtiti sobre su gesto en el Camp Nou el miércoles.

El francocamerunés y el Barça ha pedido un mes para valorar ofertas en caso que no haya acuerdo en las cifras para su renovación ya que el central pidió al club una mejora en su salario y ganar al mismo nivel de Iniesta y Luis Suárez. Por el francés también ha mostrado interés el Manchester United de Mourinho.