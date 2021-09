Ultimátum: Si Santa Tecla pierde, habrá cambios

Eduardo Amaya, presidente de Santa Tecla comentó que miembros del plantel colinero entre jugadores y cuerpo técnico pidieron un ultimátum para este fin de semana cuando el equipo visite el Sergio Torres para medirse ante Firpo.

Actualmente, Santa Tecla es décimo del Apertura con ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

Según explica el mandamás tecleño, la junta directiva iba a tomar cartas en el asunto esta semana luego de las últimas derrotas del equipo que dirige el técnico Rubén Da Silva, sin embargo, a última hora se pidió un plazo para este fin de semana.

“Estábamos listos para tomar decisiones ahora pero después de una reunión que sostuvimos, ellos (jugadores) pidieron un espacio y se trata del juego que se viene. Ya teníamos una decisión tomada porque incluso nos habíamos reunido dos veces con el cuerpo técnico y una vez con los jugadores”, dijo Amaya.

El dirigente remarcó que no hay ningún problema económico o deuda con ningún miembro del plantel y que el equipo está al día.

“El equipo está totalmente al día, tienen todas las condiciones para realizar su trabajo y no lo hacen, algo está pasando. Nosotros como junta directiva no estamos para estar esperándolos”, comentó el presidente de Santa Tecla.

El tema del ultimátum vino a raíz de una reunión que sostuvieron miembros del plantel con la junta directiva este día donde el partido ante Firpo en Usulután será el detonante para empezar a remover piezas de la plantilla tecleña.

“Hubo reuniones por separado tanto jugadores como cuerpo técnico, pero luego vinieron un grupo de jugadores y me pidieron tiempo. Yo les dije que platicar por platicar solo es perder el tiempo. Ellos solos se comprometieron y el lunes estaremos tomando decisiones en base al resultado del domingo”, comunicó el dirigente.

Según explicó el directivo de Santa Tecla, la junta directiva ya tiene un plan B para el área técnica si no se obtiene un buen resultado y que también entrarían jugadores en la operación de remover piezas si se suma una nueva derrota en el Apertura.

“Ya hay un plan B para el cuerpo técnico. El cuerpo técnico y los jugadores nos han pedido tiempo, pero si no se da se va a separar lo que se tenga que separar incluyendo a jugadores también”, dictaminó Amaya.

Ya para finalizar, el presidente del equipo de La Libertad habló sobre el tema de Alejandro Dautt y su salida de la institución y que acciones legales comenzarán a partir de esta semana.

“Presentaremos una demanda ante Alejandro Dautt por abandono de trabajo y también porque hay un préstamo de por medio que no pagó. No recibí ninguna comunicación de él y quiero aclararlo porque me ha molestado que se mencione mi nombre cuando nunca hablé con él incluso antes de demandarlo”, agregó Amaya.