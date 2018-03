Última hora: le quitan seis puntos al Pasaquina

Un integrante de la comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó a EL GRÁFICO que al Pasaquina se le restarán seis puntos ganados en este Apertura 2017 y además recibirá una multa de $1 mil por haber mentido en una declaración jurada e inscribirse en el presente campeonato.

En dicha declaración jurada, la dirigencia del Pasaquina aseguró que estaba solvente en cuanto a lo financiero, lo cual no es cierto, pues Douglas Batres, ex portero de los burros, llegó a la FESFUT para denunciar el impago de unos salarios que no le pagaron en el Clausura 2017.

Así quedaría la tabla de posiciones con la sanción: "Estadísticas del Apertura 2017"

A parte de la resta de puntos y la multa, el presidente del Pasaquina, Abilio Menjívar, no podrá ejercer ninguna tarea deportiva y administrativa por tres meses. Menjívar también es diputado de la República.

"Estar solvente era un requisito para poder inscribirse para el Apertura 2017 y la dirigencia del Pasaquina mintió. Por eso se les sanciona. Una declaración jurada es algo muy delicado. Apareció alguien que estuvo ligado a ese club, quien reclama montos pendientes", apuntó el integrante de la comisión disciplinaria.

Ese comisionado aclaró que esos seis puntos no pueden ser otorgados a los equipos a los que Pasaquina venció para obtenerlos, en este caso Audaz y Sonsonate.



Aquí está la resolución completa de la FESFUT:





TODAVÍA NO SON NOTIFICADOS

El integrante de la comisión disciplinaria dijo que ya se notificó a la primera división sobre ese caso, para que sea esta la que avise al conjunto fronterizo, que ahora tiene seis puntos en la tabla de posiciones.

Sobre esto, el gerente de la liga de privilegio, Eliseo Juárez, dijo que será este lunes, en reunión de representantes, cuando se toque este tema.

Luego de esto, EL GRÁFICO consultó a la dirigencia del Pasaquina sobre si ya tenían notificación en el caso. Pero el gerente, Douglas Palacios, indicó que no habían recibido nada.

Luego explicó que Douglas Batres es quien está reclamando salarios del torneo pasado.

"Pero yo le dije a Batres que me diera un número de cuenta de banco para mandarle el dinero, pero él me lo dio equivocado. El dinero ahí está , pero él no ha venido a cobrarlo. Lo que haremos es llevar el dinero a la FESFUT", apuntó Palacios.