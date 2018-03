UES y Águila abrirán este jueves la jornada 8 del Clausura 2017

SAN SALVADOR. LA directiva de la UES solicitó la programación adelantada del partido correspondiente a la fecha 8 contra el Águila. Esto se debe a una celebración especial para el recinto estudiantil.

La fecha, 16 de febrero, coincidirá con el 176 aniversario de la Universidad de El Salvador (UES), por lo que esperan iniciar las celebraciones del aniversario con el encuentro ante el conjunto oriental.

Los escarlatas marchan con paso firme 11 puntos y en la quinta posición con un partido menos. El buen momento coincidirá con la celebración de la institución, por lo que esperan regalar un triunfo más frente a los emplumados, que son cuartos y podían ser relegados en la tabla.

El partido será a las 5:30 de la tarde, con precios de 3, 6 y 12 dólares.

La jornada seguirá de la siguiente manera:

SÁBADO 18 DE FEBRERO

PARTIDO: Pasaquina vs Limeño

ESTADIO: San Sebastián

HORA: 3:00 de la tarde

PRECIOS: $6 y $8





PARTIDO: Santa Tecla vs Chalatenango

ESTADIO: Estadio Las Delicias

HORA: 5:00 de la tarde

PRECIOS: $4, $7 Y $15



PARTIDO: Firpo vs Metapán

ESTADIO: Sergio Torres

HORA: 6:30 p.m.

PRECIOS: Pendientes



PARTIDO: FAS vs Dragón

ESTADIO: Óscar Quiteño

HORA: 3:45 p.m.

PRECIOS: $3, $7 y $10



PARTIDO: Alianza vs Sonsonate

ESTADIO: Cuscatlán

HORA: 3:15 p.m.

PRECIOS: $4, $5, $ 8, $12, $15