UES le saca un empate al FAS con ocho jugadores en la cancha

El Universidad de El Salvador (UES) rescató un punto frente al FAS al igualar por marcador de 1-1, pese a quedar en inferioridad numérica desde el 57 tras las expulsiones de Diego González y Jonathan Palma; además, Óscar Jiménez se unió a la lista de expulsados al 90 y el equipo local terminó el partido con solo ocho jugadores en cancha.El FAS trató de hacerse del control del balón y quiso llegar al área con balón dominado, mientras que los escarlatas se mostraron sólidos en el arranque y no cometieron errores defensivo para no verse sorprendidos en los primeros minutos.Rafael Burgos tuvo una opción clara de gol al rematar de cabeza un centro por la derecha, pero el balón se fue desviado sobre el minuto 17.Los rojos se fueron arriba al 32', tras el cobro de un tiro de penalti ejecutado por Edwin Sánchez, tras una falta de Xavi García sobre Harold Alas.El equipo universitario complicó sus aspiraciones al quedar con dos hombres menos en el terreno de juego tras las expulsiones de Diego González (55') y Jonathan Palma (57') ambas por acumulación de tarjetas.El FAS sacó provecho de la ventaja numérica y puso contra las cuerdas al UES, que no pudo mantener la ventaja en el marcador y sobre el 85' cedió con un autogol de Raúl González.Los universitarios pudieron verse complicados tras la expulsión de Óscar Jiménez, quien cometió una falta sobre un rival sobre lo último. Pese a la superioridad en el campo, el FAS no pudo tomar ventaja en el marcador.