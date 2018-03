UES asegura su zaga con Raúl González

El entrenador del Universidad de El Salvador (UES), Efraín Burgos, confirmó que el zaguero nacional Raúl González será uno de los refuerzos del plantel para el Clausura 2017."Necesitábamos un zaguero central y ya lo tenemos", indicó Burgos.Después de ser puesto entre los jugadores transferibles del Dragón, González buscó nuevos horizontes en el balompié nacional y fue en el plantel escarlata donde le abrieron la puerta."Esta es una gran oportunidad que Dios me ha abierto. y también el profesor Burgos, para sumarme a esta causa de la Universidad", apuntó González, quien fue campeón con Dragón en el Clausura 2016.El Universidad será el tercer equipo de González en primera categoría. En 2015, en su primera expriencia en categoría de privilegio, el zaguero jugó para el Sonsonate."La dirigencia del Dragón no quería que me alejara del equipo, pero son decisiones técnicas que uno tiene que respetar y comportarse como un profesional. Fue difícil llegar a primera y ahora quiero seguir con este sueño, si Dios lo permite", indicó el defensor.González tiene claro que la situación de ese plantel es incómoda en la tabla, por ahora. El UES terminó último con 12 puntos, comprometido con la permanencia en la categoría de privilegio."Este es un bonito reto y el fútbol es para eso, para plantearse retos. Ahora tenemos esa oportunidad de salir de esa posición incómoda en la que se encuentra el Universidad", apuntó González.Aparte de González, Burgos también confirmó que contará con los nacionales José Villavicencio y Edwin Sánchez para el Clausura 2017.