UEFA evalúa quitarle la final de Champions a Rusia

La UEFA no organizará la final de la Liga de Campeones de esta temporada en San Petersburgo tras la operación militar de Rusia contra Ucrania, según ha podido saber The Associated Press.



El comité ejecutivo del órgano rector del fútbol europeo celebrará el viernes una reunión extraordinaria para discutir la crisis geopolítica, en la que se espera que se confirme el cambio de sede del último partido de su competición estelar, previsto para el 28 de mayo, dijo una persona conocedora del proceso el jueves. La fuente habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.



La UEFA confirmó que la reunión está prevista para las 0900 GMT del viernes.

“En vista de la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del comité ejecutivo (...) para evaluar la situación y tomar todas las medidas necesarias", afirmó la entidad en un comunicado.



El gobierno británico y grupos de aficionados habían solicitado a la UEFA que el partido no se disputase en San Petersburgo, cuyo estadio está patrocinado por el gigante energético estatal ruso Gazprom.



“En este trágico día, nuestros pensamientos están con todos en Ucrania, con nuestros amigos, colegas, miembros y con sus seres queridos", tuiteó el grupo Fans Supporters Europe el jueves. “Dados los acontecimientos que se están desarrollando, esperamos un anuncio inminente de la UEFA sobre la reubicación de la final de la Liga de Campeones".



La Liga Premier de Ucrania suspendió el jueves sus operaciones debido a la decisión del presidente, Volodymyr Zelenskyy, de imponer la ley marcial.



La liga llevaba dos meses sin actividad por el parón invernal, que debía terminar el viernes. Por el momento no se ha ofrecido una posible fecha para su reanudación.



Como reacción a la incursión de Rusia en Ucrania, el club alemán Schalke anunció que retiraría el nombre del gigante energéticos ruso Gazprom de sus camisetas.



Por su parte, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) dijo que estaba en conversaciones con las autoridades deportivas en Ucrania y Rusia mientras sus equipos se preparan para viajar a China para los Juegos Paralímpicos de Invierno que arrancan la próxima semana en Beijing.



“El CPI está dialogando con los Comités Paralímpicos ucraniano y ruso" antes de la cita paralímpica de Beijing, dijo la institución en un comunicado enviado por correo electrónico. “Como organización políticamente neutral, la atención de CPI sigue puesta en los próximos Juegos y no en la situación actual".



Rusia no podrá utilizar su nombre, bandera ni himno en los Juegos, que se disputarán entre el 4 y el 13 de marzo en la capital china, por disputas previas de dopaje. Su equipo competirá bajo las siglas CPR, Comité Paralímpico ruso.