UEFA confirma que Barcelona-Nápoles se jugará como estaba previsto

La UEFA aseguró que el partido Barcelona-Nápoles, previsto para el próximo 8 de agosto en Barcelona, sigue adelante "como estaba planeado" y que está "en contacto con la autoridades locales competentes para "monitorizar la situación".

"El partido está previsto que se juegue en Barcelona como estaba planeado. Estamos monitorizando la situación y en contacto con las autoridades locales competentes", señaló este jueves la organización, que también contactó hoy con la Federación Española de Fútbol (RFEF), según confirmó EFE.

Un portavoz de la entidad azulgrana confirmó este jueves a EFE que se está trabajando conjuntamente con la UEFA sobre la operativa del encuentro.



Como consecuencia de la pandemia, la UEFA analiza cómo está la situación sanitaria en cada territorio donde se juega un partido de octavos de final y ha pedido al Barcelona un informe sobre la situación en Cataluña.



Al respecto, el club catalán se ha puesto en contacto con el Departamento de Salut de la Generalitat, que ha emitido un informe favorable sobre la actual situación en Cataluña, según la misma fuente.



"No hacemos previsión de que el partido no se juegue fuera de Barcelona", comentó el citado portavoz a EFE. El Barça considera que existen las medidas de prevención y seguridad necesarias para la disputa del encuentro, que se jugará a puerta cerrada.



Además desde el club se recuerda que la ciudad acoge turistas, ya que no está prohibida la entrada en la capital catalana. Los otros escenarios donde está previsto que se jueguen partidos de octavos de final (Múnich, Manchester y Turín) también están siendo evaluados por la UEFA.



En el caso de un cambio de escenario, la alternativa sería Lisboa, sede de las eliminatorias de cuartos, semifinales y final de la Liga de Campeones de la presente temporada, una competición que se disputaría excepcionalmente de esta manera.