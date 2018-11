"Tuvimos un estadio prácticamente solo"

La mayor de fútbol de El Salvador no contaba con el volante Darwin Cerén desde Copa Oro 2017. Una sanción de Concacaf lo marginó de los primeros tresjuegos de Liga de Naciones y de amistosos. Atendió el llamado para estar contra Haití.

Hizo un sobreesfuerzo para no perdérselo porque tuvo una infección en la garganta, malestar que lo dejó afónico en la última semana.

Darwin acompañó a Carlos De los Cobos en la rueda de prensa y opinó sobre cómo se sintió de salud y cómo vio al equipo en su funcionamiento ante Haití.

"Estuve un poco incómodo de la garganta pero logré superar eso primero y me integré al grupo. Le agradezco al profesor De los Cobos por el llamado, lo hablamos de que siempre estaría a la disposición, a la orden para el trabajo. ¿Quién no quiere estar con la Selección? Sí me sentí un poco cómodo porque ya conozco a los muchachos y eso es importante. Vi un equipo sólido en todas las líneas, con orden que era importante ante un rival fuerte físicamente porque te saca ventaja pero cuando tienes las líneas compactas a cualquier rival sin importar su calidad se le hace difícil hacerte daño y ahora cuando tocó defender sabíamsoq ue hacer y en ataque tuvimos llegada, tuve una

clara pero me jugó una mala pasada el campo pero lo importante es que generamos fútbol y mantuvimos el cero atrás", repasó Darwin.

Habló de su retorno a la Azul y considera que se ha formado un grupo sólido. "Hay jugadores con mucha calidad, si están en Selección es porque están haciendo las cosas bien en sus equipos. Solo vengo a sumar, poner mi granito de arena al servicio de la selección. Me siento contento de regresar, pensé que había pasado una eternidad mientras llegaba pero siempre estuve pendiente de todos so juegos. Lo más importante es que hay un buen grupo que se apoya, eso es esencial. Un equipo unido es difícil de derrotar, la amistad que tenemos con todos lo ponemos en práctica en el campo y eso hace del equipo más sólido", indicó el jugador del Houston Dynamo.

La baja asistencia de público en el estadio Cuscatlán no pasó por alto para Cerén pero agradeció a los que sí apoyaron porque pueden ser voceros para el resto de que se jugó bien.

"Contento por la gente que se decidió venir, siempre hay que agradecerles el apoyo que demuestran a la Selección porque ese es el cariño que le deben demostrar; y los que no vinieron fue en parte por el resultado anterior que no fue deseado (0-1 ante Bermuda), pero es parte del fútbol. Tuvimos un estadio prácticamente solo pero hicimos un buen partido, la mayoría en su casa lo pudo ver de que el equipo está comprometido a pesar de que ahora nos encontramos en una situación difícil en la clasificación a Copa Oro. Lo más importante es que el equipo jugó bien y los que vinieron se llevaron un buen sabor de boca porque nos entregamos, ellos mismos pasan la voz de que la selección está haciendo las cosas bien y que hay compromiso. Espero que pronto pueda estar este estadio

lleno porque estamos acostumbrados a ver el estadio full porque el ambiente es increíble. Esperamos que la afición nos acompañe en cada partido".