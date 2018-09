Tulloch no celebrará si marca gol ante Sonsonate

Desde 2015 milita en el fútbol salvadoreño el delantero jamaicano McKauly Tulloch. Ha marcado 32 goles con los equipos Universidad de El Salvador (14), Isidro Metapán (12) y Sonsonate (6). Le falta aparecer con Audaz, su nuevo equipo y con el que ha jugado seis de los ocho partidos. El domingo puede romper su mala racha ante su ex equipo.

El torneo anterior defendió la camiseta de los cocoteros y en los dos partidos que enfrentó a los coyotes marcó al menos un gol por partido. Ahora quiere aportar a la inversa.

Tulloch dijo estar agradecido por el pasado con Sonsonate: "Me sentí bien con la oportunidad que tuve en Sonsonate. Llegué en un momento complicado pero logramos salvar la categoría, pero como profesional quiero destacar en Audaz".

Actualmente McKauly está con una sequía goleadora. Habló de cómo asimila ese duro momento.

"Todos saben que soy goleador en esta liga y como todo futbolista puedo pasar por momentos buenos o malos. Ahora vivo el lado difícil pero trabajo con paciencia y sé que cuando marque mi primer gol no pararé", expuso.

Ante la posibilidad de quitarse esa presión y anotar el domingo en el Ana Mercedes Campos, respondió a la pregunta sóbre cómo reaccionará: "Si anoto no lo celebraré, porque tengo un respeto por esa afición y por el equipo".

También tuvo palabras por el trato que recibe en San Vicente. "Desde que vine me ha tratado bien el presidente de Audaz, me tienen respeto y me animan para que vuelva a ser el goleador que soy. Agradezco esa paciencia".