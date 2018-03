Tulloch busca un cupo en Limeño

El Municipal Limeño tiene pendiente una plaza de extranjero por cubrir para el siguiente torneo, la cual ha tenido varios aspirantes de nacionalidad hondureña. Sin embargo, el entrenador Francisco Robles ha ido depurando la lista y por ahora solo Alí Arriola tiene el visto bueno del estratega para que continúe a prueba.Pero todo se dificultará a partir de este lunes, pues se sumará otro prospecto para ser tomado en cuenta como refuerzo. Se trata de Jimmy Tulloch, ex jugador del Universidad, quien buscará obtener esa última plaza."Todavía tenemos pendiente una plaza de extranjero, hemos tenido a varios jugadores a prueba, pero ya no contamos con ellos. Solo nos ha quedado Alí Arriola y mañana lunes se incorporará a los entrenos Jimmy Tulloch. De ellos dos saldrá el último refuerzo extranjero del equipo", explicó el entrenador Francisco Robles.El Limeño tuvo el sábado 31 de diciembre un partido ante el Jocoro, de la segunda división, en el que igualó 2-2. Uno de los goles fue marcado por Arriola, dando el empate sobre último minuto, lo cual ha dejado buenas sensaciones acerca del jugador.Robles confirmó que Julio César Rambo de León jugó los 90 minutos porque quieren darle mayor actividad."A De León decidimos ponerlo los 90 minutos porque viene un poco descanchado. Desde que salió de Estados Unidos no ha estado jugando y por eso necesitamos recuperarlo un poco. Nos sentimos bien con el crecimiento del equipo, esas son las ideas de los amistosos", explicó.Sobre más partidos amistosos, Robles dijo que tendrán dos encuentros esta semana, uno contra un combinado de Concepción de Oriente, en honor a las fiestas patronales del pueblo, y otro el fin de semana ante Águila."El juego contra Águila ya está confirmado, solo hace falta saber si va a ser sábado o domingo, pero ya tenemos reservado ese partido para este fin de semana, que sería con el que vamos a ir cerrando la preparación de la pretemporada, y después tendríamos ya la plantilla segura para el torneo", dijo el estratega.