"Tuca" Ferretti afirma que deja a Tigres tranquilo y con cuentas positivas

El brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, afirmó este sábado que se va del equipo con cuentas positivas, luego de haber sido eliminado de la liguilla del Clausura.

"Creo que en estos 10 años cumplí de la mejor manera, con cuentas positivas, pero voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo, buscando lo mejor para el equipo y mis jugadores", dijo en conferencia de prensa.

El estratega de 67 años de edad fue desvinculado del conjunto norteño por una decisión de la directiva que no le renovó contrato, luego de una década con la institución a la que le dio cinco campeonatos de liga y una Liga de Campeones de Concacaf, además de llevarlos a las finales de la Copa Libertadores, en 2015 y del Mundial de Clubes de este año.

"Tengo 30 años en esta silla y sé perfectamente que cuando pasa algo que no les gusta a la directiva, el entrenador es el responsable, pero me voy con la conciencia tranquila que siempre he entregado lo máximo, no me quedé con nada, entregué todo y en ciertos momentos hasta demasiado", expresó.

Tras caer contra el Atlas en el repechaje, Tigres se despidió del torneo Clausura 2021, lo cual lamentó el entrenador.

"Hoy no es un día agradable para nadie, pensamos en una posibilidad de estar en la liguilla, pero el fútbol también es justo, creo que Atlas hizo más que nosotros y mereció el pase", agregó.

El estratega aceptó que la noticia de su salida afectó a los jugadores a quienes le une un cariño y respeto especial por todos los años de trabajo.