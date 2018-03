Troleada del Bayern Múnich al Real Madrid antes de su choque en Champions

Con esta climatología y nuestra afición desplazada al Bernabéu, nos vamos a sentir como en casa... ?? #UCL https://t.co/QpNrCsPxMO — FC Bayern Español (@FCBayernES) 23 de marzo de 2017

El Real Madrid no entrenó hoy con normalidad debido a la nevada que azota la capital española y el Bayern Múnich aprovechó la situación para burlarse en redes sociales.El campeón alemán no perdió la oportunidad de mandar un mensaje al Real Madrid después de que el conjunto blanco mostrase la nevada que cayó sobre el Santiago Bernabéu. Los alemanes respondieron en su cuenta de Twitter oficial con un gif donde Mülller pasea alegremente en pantalón corto bajo la nieve.En su cuenta española, el Bayern también respondió al Real Madrid con un mensaje más concreto: "Con esta climatología y nuestra afición desplazada al Bernabéu, nos vamos a sentir como en casa".El enfrentamiento en el estadio blanco será el próximo 18 de abril y corresponderá al partido de vuelta de cuartos de final.El Leganés también aprovechó la nevada que cayó esta tarde en Madrid para enviarle un mensaje al Real Madrid de cara al partido que jugarán el miércoles 5 de abril.El tweet contenía un vídeo de la nieve cayendo en el césped del estadio Butarque con el texto: "A ver a ver a ver... que el partido es el miércoles 5 de abril. No os esperábamos tan pronto vale?" mencionando al perfil del Real Madrid y con la etiqueta #LeganésRealMadrid.El Leganés recibirá al Real Madrid jugándose la permanencia. El equipo pepinero no consiguió sacar puntos del Santiago Bernabéu en la primera vuelta, ya que perdió por 3-0 con dos goles de Gareth Bale y uno de Álvaro Morata.