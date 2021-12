Triunfo histórico del Once Deportivo ante Águila y clasficación a semis

Once Deportivo clasificó por primera vez en su corta historia en primera división a semifinales al derrotar 4-3 al Águila en los tiros desde el punto penal tras un 0-0 en 90 minutos y se enfrentará al Alianza en una serie inédita en dicha instancia.

Partido de nervios en ambas oncenas por lo que se estaban jugando los dos equipos, un puesto en semifinales; fue por ello que los errores tácticos no cabían en este séptimo duelo en primera división desde el Apertura 2019 y el cuarto en suelo de Ahuachapán.

Ambos técnicos hicieron cambios sustanciales en sus planteles titulares tras las expulsiones que sufrieron en San Miguel a mitad de semana.

Kevin Menjívar cuidó la zaga derecha a fin que Enner Orellana se posesionara de la otra banda ante la ausencia del santaneco Carlos Arévalo por la roja que sufrió.

Mientras que en Águila hubo tres cambios, dos de ellos obligados por expulsión.

Apareció Edwin "Pigüi" Lazo en la zaga derecha derecha lugar del sancionado Marlon Trajo, mientras que Fredy Espinoza salió en el medio campo en lugar del expulsado Yan Maciel.

Adelante, "Chochera" Castillo se decantó por Dixon Rivas en vez del brasileño Lucas Ventura a fin de acompañar al argentino Nicolás Martínez.

Fue así que vimos un partido intenso desde el pitazo inicial del juez Gérman Martínez, con jugadas rápidas del colombiano Edgar Medrano quien falló la primera que tuvo a los ocho minutos de juego al rematar desviado y elevado su incursión por la banda derecha y las escapadas de Santos Ortiz y Gerson Mayén, éste último provocando al 11' la primera amonestación del juego contra el defensa central mexicano, Dieter Vargas.

Siete minutos después fue Moisés García el que miraba la tarjeta amarilla tras falta sobre Brayan Paz por la banda diestra.

El juez Gérman Martínez amonestó al 23' al gaucho Martínez por el golpe que propinó al azteca Vargas cuando intentaba rematar sobre la portería de Guardado.

El juego se calentaba a medida que el cronómetro avanzaba y las marcas fuertes afloraban, tal como sucedió al 30' cuando el volante Fabricio Alfaro de los emplumados debió "amarrar" al cafetero Medrano quien montaba una contra luego de un fallido ataque naranja y negro y al "15" no le quedó más que tumbar al atacante cafetero a mitad del campo de juego para ver la tercera tarjeta amarilla en las filas orientales.

Águila perdonó al Once Deportivo justo al 45+2' cuando la asistencia de Nico Martínez fue rematada por Edwin Lazo pero muy anunciado para que el portero Yonatan Guardado se luciera al atajar em remate del lateral derecho aguilucho y ahogar el grito de gol de sus hinchas.

Así terminó el primer tiempo, entre la falla del defensor visitante y la polémica que generó la contra local cuando Brayan Paz cayó sobre el campo de juego en una barrida de Xavi García que el juez Martínez desestimó sancionar un penal que los locales reclamaron con fuerza.



AMARRADO

El segundo tiempo inició sin modificaciones en ambas oncenas pero con el mismo ímpetu en los dos equipos con que terminaron la primera mitad.

Kevin Menjívar miró al 51' la sexta tarjeta amarilla que mostraba Gérman Martínez en el juego y la segunda en las filas locales, como muestra palpable de la forma en que se estaba jugando el duelo.

Once Deportivo falló al 55' su primer chance de gol del segundo tiempo cuando Enrique Contreras remató alto y desviado de la portería sur luego de una buena jugada ofensiva entre Paz y "el Chiqui" Díaz dentro del área mayor emplumada y donde el "27" fronterizo asistió a Contreras para rematar mal sobre la portería.

Once Deportivo dominaba el juego luego del primer cuarto de hora de partido en la parte final del juego pero sin lograr la puntilla final.

A falta de 20 minutos del final del juego el técnico Mario Elías Guevara envió a la cancha al jamaicano Craig Foster en lugar del nacional Contreras y al diestro Jorge Cruz en vez de Menjívar en la zaga pensando en romper las férreas marcas que Águila imponiaen su parcela.

Con 15 minutos por jugar y sin abrir el marcador, los nueve amonestados que se registraban en el partido (cinco por Águila) era una muestra de cómo se jugó.

Águila sufrió al 82' cuando el cabezazo de Brayan Paz ante el centro de Cruz desde la banda derecha saludó a escasos centímetros el poste derecho de la portería de Mejía que sólo miró cómo el balón se escapaba de la cancha de manera milagrosa en la mejor llegada ofensiva de los locales.

La última jugada de gol la tuvo los locales cuando justo al 90+3' Melvin Cartagena tuvo su chance de convertirse en héroe cuando remató apenas desviado del poste izquierdo de la puerta de Águila tras una enorme asistencia de Medrano.



TIROS DESDE EL PUNTO PENAL

La llamada lotería del fútbol propuso que los locales comenzarán los lanzamientos y éste comenzó con el turno del charrua Miguel Barreto quien venció a Mejía con un tiro cruzado a la izquierda para el 1-0.

Llegó Santos Ortiz a cobrar su remate pero Yonatan Guardado se lo atajó sobre su costado izquierdo y con la complicidad del poste lograron tomar la ventaja.

Llegó Marcelo Díaz a cobrar con frialdad y vencía a Mejía para el 2-0. Moisés García anotó su tiro para acercar al Águila en la serie decisiva.

El mexicano Dieter Vargas puso el 3-1 al cobrar de manera perfecta su tiro.

Nicolás Muñoz firmó el 3-2 con un tiro suave y certero que Yonatan Guardado no pudo contener.

Edgar Medrano falló su oportunidad de redondear su gran tarde cuando Martín Mejía le rechazó su disparo y puso una atmósfera de suspenso en el estadio cuando Fabricio Alfaro empatada a tres goles la serie.

Brayan Paz pudo de nuevo en ventaja al Once Deportivo al convertir en gol su turno y dejó toda la presión a Gerson Mayén quien no pudo vencer a Guardado quien al final se convirtió en héroe y clasificó al Once Deportivo a semifinales.