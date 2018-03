Trigueros: "Los jóvenes salvaron al Firpo"

El nuevo técnico de Luis Ángel Firpo, Geovanie Trigueros, valoró la entrega de sus pupilos al rescatar uno de los tres puntos que perdía ante Municipal Limeño jugando en casa gracias al aporte que brindaron los cipotes del equipo usuluteco, especialmente de los hermanos Rodríguez.

"Los gemelos (Ever y Ramón) brindaron un gran partido, especialmente Ever quien desbordó bien la banda derecha quien junto al sub 21 (Gerardo Iraheta) le cambiaron la cara al equipo en el segundo tiempo para alcanzar el empate", afirmó Trigueros al final del partido.

El estratega ahuachapaneco advirtió que "en Firpo los jóvenes salvaron el partido, un periodista me dijo que había tenido valor en sacar al Coló Ramírez para meter a uno de los gemelos, la verdad es que los resultados están allí, la juventud de Firpo rescató el juego que perdíamos, acá los jugadores veteranos deben dar lugar de a poco, yo sufrí lo mismo, me costó aceptar el relevo generacional, con esto no digo que los jugadores veteranos ya no caben acá, lo que digo es que en Firpo jugarán los que se esfuercen en la cancha ya que debe haber un equilibrio en la cancha" afirmó el timonel.

Trigueros destacó además que "el empate al final sirve para salir del último lugar aunque no haya sido el debut que quería en Usulután. Ahora hay que trabajar pronto para ir el miércoles a Pasaquina a rescatar los puntos que dejamos escapar en casa ante un Limeño que se vino a parar bien."