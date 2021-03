Trigueros: "En mi época jamás vi a Juan Torres acercarse a arreglar"

Geovanni Trigueros, ex capitán de la selección mayor de El Salvador, analizó en el programa Güiri Güiri al Aire la controversia surgida entre seis jugadores del Alianza y la FESFUT por el tema de los premios como seleccionados de cara a la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 20212.

Trigueros, un defensor nacional de larga trayectoria que vistió la camisa de aquel Firpo campeón de los noventas y selección nacional, dijo que la negociación de los premios a jugadores se debió arreglar mucho antes y no a una semana del partido ante Granada.

"La manera cómo manejaron el hecho de pedir plata por perder creo que no era el término audaz sino que para mí, en base a la experiencia de haber sido capitán de algunos monstruos, lo más congruente era poner la palabra presentación, eso va enmarcado en ganar, perder y empatar", comentó el ex zaguero nacional a la mesa más redonda.

"La palabra que se usó 'por perder', a mí me pareció bastante grosera porque si vas a ir por perder cualquier aficionado que no sepa mucho de fútbol va a decir estos están pidiendo dinero por perder. Es absurdo para mí", reforzó.

Trigueros reiteró que el tema no se manejó bien desde ambas partes.

"Esto se hubiese arreglado desde hace mucho tiempo atrás y no a una semana de la competencia; llamar a los jugadores, pero este señor convoca a un grupo y luego los saca y convoca con los que va a participar, es falta de respeto de él, no respeta al jugador y el jugador no tiene las agallas", explicó.

La semana pasada Henry Romero, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya decidieron no continuar con el proceso de selección por no llegar a un acuerdo y señalaron al capitán Henry Hernández de haber tomado él la iniciativa de pedir premios pero al final cambió de parecer.

"Tiene que ser entre la dirigencia y el jugador, el cuerpo técnico no tiene nada que meterse porque al final el que sale en caballo blanco o crucificado es el jugador. En mí época jamás vi a Sergio o Juan Torres acercarse a arreglar personalmente, mandaban a su gente que es el gerente o el coordinador de selecciones", dijo el ex futbolista.

Geovanni también dio su opinión sobre cómo debió ser la actitud. "Es cuestión de conciliar, de saber y el grupo tiene que ser consciente qué es lo que enfrentamos, cuánto vamos a pedir y llegar a un acuerdo, lo que pasa que las cosas se caldearon, según Henry Hernández".

El ex jugador de Firpo también ve con preocupación la falta de unidad en el grupo. "No hay unidad, eso denota, cada quien quiere jalar por su lado o hay inconformidad en formar parte de una selección. Van porque quieren ir, no porque quieren estar, es muy diferente a querer ir a estar, estar es amar la camisa y estoy de acuerdo a que pidan dinero porque no todo el tiempo estás en selección, aprovechas para ganarte unas fichitas extras pero también hay que dar para pedir".

"No es echarle flores a la Federación ni clavos a los jugadores", recalcó Trigueros.