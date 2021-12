Tres jugadores en duda con el Platense

El Platense está a las puertas de la gran final pero todavía hay jugadores en duda para el partido más importante de la temporada. Al menos tres jugadores han trabajado aparte y esperarán hasta el último para saber su disponibilidad para el domingo.

Rafa Burgos, Gilberto Baires y Wilber Arizala han tenido molestias físicas y todavía están en proceso de recuperación aunque todo apunta a que estarán a tiempo para la gran final.

Al menos el técnico Guillermo Rivera espera que los tiempos se cumplan aunque no van a arriesgar con jugadores que no estén al cien por ciento de sus capacidades.

"Todavía estamos esperando qué pasa en esta semana que es larga para poder recuperar jugadores y que estén en disponibilidad para el partido", dijo el técnico salvadoreño a las puertas de su segunda final en primera división.

Pero además agregó que "a veces podés quererlos al cien pero hay que esperar y que también el jugador sea consciente para no arriesgar debido a lo que nos estamos jugando".

TOMA FUERZA

Rafa Burgos realizó a inicios de semana terapia y trabajo de fortalecimiento para tratar de llegar al cien contra Alianza. El pasado domingo estuvo en la convocatoria ante Chalatenango pero el cuerpo técnico decidió no arriesgar. El jugador intentará que los tiempos se cumplan para jugar otra final.

"Me estoy fortaleciendo. Me sentía un poco mal el domingo pasado pero las terapias y los ejercicios me han ayudado. Me queda prepararme para estar a tono para la final".

Por su parte, Gilberto Baires, uno de los jugadores más importantes en el mediocampo de los gallos, también se encuentra tocado y con una sobrecarga muscular, al igual que el central Wilber Arizala. Ambos se unieron a la sesión de terapia previo al primer entrenamiento de la semana.

"Saviolita" manifestó que "tengo una carga muscular durante el torneo pero sigo recuperando para llegar en un porcentaje alto pero espero poder llegar en las mejores condiciones el fin de semana".

El Platense espera contar con todas sus piezas y salir a dar la sorpresa en la final del Apertura 2021.