Tres jugadores de Dragón en la cuerda floja

El presidente de Dragón, Juan Rivera, aseguró la continiuidad del técnico de Dragón, el colombiano Henry Vanegas, a quien exculpó de los malos resultados que ha tenido el equipo en las últimas jornada.

Según Rivera, Vanegas no ha podido contar con todos los jugadores de la plantilla por diversas circunstancias: "Ha tenido varios lesionados, también está el caso de (Jefferson) Viveros que no lo pudimos alinear en los dos últimos juegos, contra Audaz y contra Sonsonate, pero si estará el fin de semana contra Chalatenango", dijo el dirigente.

Sin embargo, el mandamás si adelantó que dependiendo del resultado que se obtenga el próximo fin de semana podrían separar a uno de los jugadores extranjeros y dos jugadores nacionales.

"No podemos estar pagando jugadores que en la pretemporada mostraron garra, pero que ahora no están jugando bien y no están aportando para el equipo", explicó Rivera, quien dijo que por el momento no revelará nombres, pero que luego del juego contra el Chalatenango darán los detalles como directiva.

"Vamos a esperar el resultado del próximo sábado, y si es negativo vamos a comenzar a realizar recortes, ya que no podemos estar pagando jugadores que ni juegan, ni le aportan al equipo", ahondó.

Los cuatro extranjeros de Dragón son los colombianos Harold Contreras, Carlos Urrego y Jefferson Viveros, así como el brasileño Josielson Moraes.

Dragón es penúltimo en la tabla de posiciones del Apertura 2017. Por el momento lleva cuatro puntos. Solo le ha ganado al Águila.