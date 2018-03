Tres juegos de castigo para jugadores del Independiente y Once Municipal

El departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dio a conocer la lista de jugadores sancionados del Independiente y Once Municipal, por agresiones entre estos dos equipos el pasado domingo en el partido de ida de la fase semifinal del Clausura 2017 de la segunda división.La trifulca entre jugadores del Once Municipal e Independiente, en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán, dejó siete expulsados por el árbitro Edenilson Ventura y el departamento jurídico emitió este viernes más sanciones luego del análisis del video del enfrentamiento entre jugadores.Tres jugadores del Once Municipal y cuatro del Independiente fueron sancionados con tres partidos de suspensión, se perderán el partido de vuelta de la fase semifinal de este domingo y la final en caso clasifiquen.Por los canarios fueron sancionados con tres partidos de castigo: William Guerrero, Carlos Alarcón y Élder Figueroa; mientras que por el equipo vicentino: Ramón Martínez de Paz, William Martínez, Miguel Guzmán y Edwin Driotis.Tras la primera anotación del Once Municipal, al minuto 30, en el triunfo por 2-1 sobre el Independiente de San Vicente, se vino un vendaval de puñetazos, empujones y patadas entre jugadores de ambos equipos, el pasado domingo.El delantero William Guerrero definió con un potente remate al borde del área, no sin antes recibir la llegada tardía del capitán del Independiente, Ramón Martínez de Paz, quien terminó impactando con el jugador.Guerrero respondió inmediatamente a la agresión y se vino la trifulca que dejó al ariete canario expulsado y a Martínez de Paz en el terreno de juego recibiendo atención médica, mientras el pleito seguía en varios sectores de la cancha.El capitán de los “Fantasmas del Jiboa” fue trasladado en camilla fuera de la cancha, pero el árbitro Edenilson Ventura Santos también le mostró la tarjeta roja, acción que provocó que Martínez de Paz saltará de la camilla para protestar airadamente al réferi.Los policías presentes en el estadio ahuachapaneco tuvieron que intervernir para evitar que los jugadores vicentinos golpearan al árbitro y evitaran más agresiones entre jugadores de ambos equipos.Carlos Alarcón del Once Municipal y Gustavo Montes del Independiente también fueron expulsados del terreno de juego.Al final el marcador favoreció a los canarios que ganaron por 2-1 a los vicentinos en el juego de ida de semifinales del Clausura 2017 de la segunda división.