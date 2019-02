Tres equipos pueden perder puntos por mal procedimiento de inscripción sub 17

Los equipos de Jocoro, Municipal Limeño y Pasaquina podrían perder seis puntos de su tabla general y acumulada si la comisión disciplinaria de la FESFUT ratifica que violaron lo estipulado en el Art. 7 literal F de las Bases de Competencia del torneo de categoría sub 17.

En dicho apartado se indica que el período de inscripción para los equipos juveniles de la liga mayor finalizó el pasado 8 de febrero.

"Vamos a tocar ese tema mañana (lunes) en la liga, estaba fuera del país y retorné apenas el viernes por la noche y ya tengo conocimiento sobre el tema", destacó Guillermo Figueroa, presidente de la Primera División.

En este torneo el Audaz ya perdió tres puntos sobre la mesa.

Los tres equipos de Zona Oriental involucrados en el tema no siguieron el protocolo de inscripción de su categoría sub 17 donde deben de presentar primero su documentación ante la Primera División y luego ante el Departamento Jurídico de la FESFUT para su debida inscripción tal como ordena el Art. 7 de las Bases de Competencia de esa categoría.

El Limeño presentó su inscripción ante la liga pero no lo hizo ante la FESFUT, Jocoro inscribió su categoría sub 17 el pasado lunes y Pasaquina ni siquiera lo ha hecho, por lo que ha solicitado prórroga ante la liga para hacerlo a partir de este lunes.

"La gente de Pasaquina me ha llamado solicitando prórroga para inscribir su categoría sub 17 y es un punto que se discutirá con todos mañana", señaló Figueroa. "Sabemos la consecuencia que conlleva la violación a las Bases (pérdida de seis puntos) vamos a profundizar esto mañana, intentaré primero reunirme con el presidente de la FESFUT antes de la reunión de la liga para conocer su postura al tema y así tener algo concreto qué discutirá en la liga", expresó.

PASAQUINA SEÑALA A LA LIGA

Por su lado, Douglas Palacios, gerente del Pasaquina, criticó que hubo un "problema de comunicación por parte de la junta directiva a través de la gerencia, que no subió la información a los correos electrónicos de los equipos para informar sobre los procesos de inscripción". "Fue un problema de la gerencia de la liga", añadió.

"Los acuerdos federativos pesan más que las Bases (que dijo que datan de 2015) y como liga solicitaremos una prórroga porque no fue responsabilidad de los equipos inscribir a tiempo en categoría sub 17 sino de ellos (dirigencia). Se supone que (el final del tiempo de inscripción) era para el 8 de febrero, nosotros tenemos listas las nóminas y documentación, pero no nos dimos cuenta y es sorprendente ese desorden que viene desde arriba", expresó Palacios.

"Va a proceder una prórroga al no tener la información nosotros los clubes", finalizó el gerente de los fronterizos, quien remarcó que tienen un mes entrenando con el plantel juvenil, que debutaría en la categoría sub 17 el 1 de marzo.

POSTURAS

Al respecto, Roberto Campos, presidente de Audaz, manifestó que "como Audaz no le veo problema brindar prórroga de inscripción para aquellos equipos que hasta la fecha no han inscrito como se debe a su categoría sub 17, pero estaremos atento a velar que las Bases de Competencia se cumplan al pie de la letra", sentenció.

"Como dirigencia de Audaz acepté perder los tres puntos en la mesa ante Isidro Metapán al inicio del torneo por el tema de los uniformes, fuimos respetuosos en ese aspecto, por lo que si los tres equipos involucrados están violando lo que dice las Bases de Competencia, entonces deben aceptar lo que dictamine en su oportunidad la comisión disciplinaria de la FESFUT", afirmó Campos.

Sobre el tema, Guillermo Morán, presidente de FAS, afirmó que su postura será "apegarnos a lo que dictan las Bases de Competencia, si deben aplicarse las sanciones respectivas entonces apoyaremos esa medida", acotó el dirigente.

De concretarse la sanción cuando la comisión disciplinaria conozca el informe de la liga mayor los equipos Jocoro, Pasaquina y Limeño perderían seis puntos de los que ha acumulado su equipo mayor en la temporada 2018-2019, por lo que el panorama en el tema del descenso cambiaría drásticamente cuando apenas se han jugado seis jornadas del Clausura 2019.