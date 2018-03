Tres candidatos para suplir a David Omar Sevilla en Pasaquina

David Omar Sevilla fue separado hoy como entrenador del Pasaquina y el vicepresidente del equipo, Rómulo Gómez, dijo que ya hay candidatos para ocupar el puesto, pero que decidirán al adecuado hasta el martes.Abilio Menjíar, quien es el presidente del Pasaquina, está fuera del país y regresa hasta el martes, día en el que se reuniría con el resto de la directiva para tomar una decisión. Sevilla dijo incluso que pedirá una reunión con Menjívar para que le haga oficial su despido.Gómez dijo hoy que se barajan varios nombres para ser el nuevo entrenador, pero sobresalen tres: el peruano Alberto "Chochera" Castillo, el argentino Roberto "Toto" Gamarra y el nacional Édgar "Kiko" Henríquez.Sevilla perdió también el pasado miércoles en la Copa El Salvador, ante el Jocoro de segunda división, y fue eliminado de esa competencia, lo que habría acelarado su salida del equipo.Luego del empate de hoy ante el Santa Tecla (3-3) hubo una extensa reunión con los jugadores y los ánimos se caldearon tanto que dos de ellos, Raúl González y Wílbert Reyes, casi se fueron a los golpes."Lo que uno hace como equipo es traer jugadores para que ayuden, pero eso que pasó hoy (dos compañeros casi a los golpes) nunca lo habia visto en Pasaquina. He sido jugador, dirigente y ahora gerente y nunca lo había visto. Estos son jugadores que traen sus problemas de otra parte y que afectan a los equipos. No sudan la camiseta y no pertenecen a ningún equipo", explicó el gerente deportivo del Pasaquina, Douglas Palacios.Palacios dijo que hablarían con los dos jugadores para conocer las razones de la pelea y saber si tomarán medidas con ellos.