Tres bajas en Alianza para enfrentar a Metapán

Alianza y Metapán chocarán este domingo en el estadio Cuscatlán para iniciar el nuevo Apertura 2022 en el grupo B.

El vigente campeón es el favorito en los pronóstcos iniciales para el nuevo campeonato, sin embago no contará con tres jugadores por lesión. Bryan Tamcas, Henry Romero y Camilo Delgado se perderán el compromiso ante los santanecos tras molestias en la última serie de Liga CONCACAF ante Alajuelense.

“A Tamacas se le harán nuevos estudios este viernes para determinar la gravedad de la lesión. El ‘Catracho’ ha evolucionado bien de su lesión pero no llegará a tiempo para el juego ante Metapán”, explicó el asistente técnico Shafick Chávez.

Pocas horas después del entrenamiento del viernes, el equipo lanzó un comunicado confirmando la lesión del lateral derecho de selección nacional y anunciando la baja del atacante colombiano Camilo Delgado. Tanto Tamacas como Delgado sufren de contracturas en sus isquiotibiales tras su última particpación en Costa Rica y todavía está pendiente su tiempo de recuperación.

Uno de los jugadores que no pudo ver minutos en la vuelta ante Alajuelense fue Jonathan Jiménez, sin embargo, el cuerpo técnico adelantó que estará disponible el domingo aunque no se encuentre al 100%. "Jiménez tuvo un pequeño esguince y no estaba apto para un juego de alto nivel como el de Alajuelense pero llegará con lo justo para el domingo aunque no esté al 100%", comentó Shafick.