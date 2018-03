Traspaso de mando en el Firpo se tambalea

El cambio de directiva en el Firpo tendrá que esperar, pues el acuerdo que ya habían alcanzado Raúl Galo y Modesto Segovia Torres se cayó debido a diferencias en los montos económicos.Galo y Torres ya habían firmado un acuerdo el pasado sábado, pero este podría quedar disuelto debido a que las partes han vuelto a mostrar posiciones divididas en cuanto a los montos que se deben pagar para el traspaso.Segovia Torres argumenta que Galo no ha cumplido con su parte. “La directiva no nos ha presentado la lista de las deudas solicitada”. Y se extendió: “El impase vino en el momento en que no hubo manifestación (de Galo) del monto que la directiva obtuvo como adelanto de la temporada de 2018 por parte de TCS, lo cual deja al equipo sin patrocinio para las próximas dos temporadas”.Arturo Avilés, otro de los empresarios que acompañaría a Segovia Torres, indicó que Galo ha solicitado $120 mil más para soltar el equipo.“Galo se echó atrás. Quiere que esta directiva cubra patrocinios comprometidos hasta 2018. El nuevo presidente (Torres) arreglará las deudas de $200 mil que ya existen. Modesto ha invertido ya entre $1 mil 500 y $2 mil en el equipo. Ha pagado el bus para ir a Santa Ana a jugar contra FAS y se le dio de comer al equipo allí. Pero este muchacho, Galo, está jugando con el equipo”. Avilés dijo que esperarán esta semana para llegar a un acuerdo.Por su parte, Galo negó este mediodía en el programa Güiri Güiri al Aire que es mentira que esté pidiendo más dinero.“Lo que pasa con el equipo es un mal entendido. Se dice que estoy pidiendo más dinero y eso no es cierto. Ayer (martes) no estaban de acuerdo con el monto pactado”, expuso.Y trato de explicar los montos que ya se habían acordado el jueves pasado.“Lo único que pido es que el convenio firmado el jueves pasado se respete. Le he brindado facilidades (a Torres) a fin que esto se cierre y que se pueda cancelar los salarios de los jugadores de agosto y las deudas pendientes. El tema de la categoría se puede solventar después ya que el equipo está inscrito para toda la temporada”, expuso.Aclaró además que “la pretemporada la cancelamos nosotros con un dinero de pago de patrocinador pendiente de cobrar. Se pagó eso y hay poner además al día el tema fiscal con Hacienda y lo único que se adeuda a los jugadores es el salario del mes de agosto”.El Firpo jugó esta noche ante el Dragón y las dos partes iban a sostener nuevas reuniones para llegar a un acuerdo.