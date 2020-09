Trabajo en campo de la mano con la tecnología

Luego de dos años de intenso trabajo, el preparador de porteros, Wilber Saenz, estrenó en el entrenamiento de pretemporada del Jocoro, el pasado 16 de septiembre, su nueva máquina lanza balones de fútbol.

Esperó con ansias el momento. Elaboró esta máquina que lanza balones de fútbol a 100 kilómetros por hora, para la exigencia de los porteros del equipo: Manuel González, Felipe Amaya y Danilo Joya.

La idea de elaborar una máquina lanza balones de fútbol nació al ver videos en internet sobre el trabajo especializado de porteros, cotizó los precios, pero los consideró muy elevados: entre $4,000 y 5,000 en el mercado internacional, por lo que optó por consultar con especialistas en robótica y crear su propia máquina.

Explicó que “esto ha sido un proceso de por lo menos de dos años, como preparador de porteros, preparador físico o asistente técnico, uno se debe de actualizar, se me ocurrió hacer una máquina lanza balones, vi unos en internet, investigué sobre los costos y se sale de mi presupuesto porque son demasiado caras, por eso, me di a la tarea de hacer una máquina”.

Sostuvo que “nos planteamos lo que queríamos, los especialistas en robótica me preguntaban qué quería y yo les explicaba que la máquina debía de enviar el balón a una velocidad de 100 kilómetros por hora, para que los porteros trabajen la realidad de juego”.

Saenz inició su carrera como preparador de porteros en el equipo Universidad de El Salvador en el año 2015; luego, pasó al Chalatenango bajo la dirección técnica del entrenador Ricardo Serrano, William Renderos y Melvin Portillo; también formó parte del cuerpo técnico del Jocoro, Sonsonate y Once Deportivo.

Para el Apertura 2020, llega como nuevo preparador de porteros del Jocoro, del entrenador Carlos Romero. “Me reuní con especialistas en robótica, ellos me ayudaron a irla armando, invertí mucho dinero, pero no a lo que vale en realidad (exportado), oscila entre 4 mil y 5 mil dólares las que venden en Internet. De a poco he conseguido los materiales”, añadió.

La máquina “cuenta con dos motores, pero para llegar a esto, fue un largo proceso, probé motores y más motores hasta llegar al final; probé como mínimo seis motores. Comencé con motores de lavadora, la potencia y velocidad no era la requerida; luego, probé con motores de refrigeradoras y de igual forma, no era la esperada. Después, con motores de medio caballo de fuerza (industriales) y tampoco, luego llegamos a los motores de un caballo de fuerza por 3,500 revoluciones por minuto, son los indicados”, contó.

“Cuenta con dos motores eléctricos que usan los esmeriles, perfecto para entrenar a los porteros. De uso eléctrico con extensiones y con batería de 75 amperios, con modificador de energía”, manifestó.

ACEPTABLE

Según Saenz, los porteros del Jocoro quedaron encantados con la nueva máquina de entrenamientos. Aseguró que es la primera máquina de este tipo en los equipos de la primera división y de las diferentes selecciones del país.

“Encantados de la vida, me comentan que jamás usaron estos aparatos, ni en la selección tienen aparatos de esta forma, he estado con varios porteros como Luis “el Motor” Contreras, Ismael Valladares, Dennis Salinas Jonathan Guardado, Josué Coreas y todos coinciden que un aparato de estos no hay en el país”, expuso.

Su proyecto es innovador “ningún equipo de la primera división tiene este aparato, hablé con varios entrenadores que dirigen en la primera división y en selecciones y me dicen que no existe un aparato de estos”, acotó.

Tras los gastos de producción de la máquina, asegura que invirtió entre $1,500 y $1,800 “porque fui probando (con motores), caso contrario, el costo fuera menor”, concluyó.

Manuel González, nuevo portero del Jocoro, manifestó que quedó sorprendido con la máquina lanza balones “es primera vez que veo una máquina de estas en El Salvador; él (Saenz) nos había mencionado y estábamos con esa angustia de conocerla y ver cómo trabajaba. Al menos yo, en todos los equipos que he jugado, nunca la había visto”.

Señaló que “este tipo de máquinas las he visto en videos de Youtube, en equipos grandes europeos, pero, la primera vez que la veo en el país, la pusimos a prueba y al final del entreno quedamos liquidados porque estuvo muy buena la práctica y bastante contentos porque sí funciona”.

“El invento del profesor funcionó, nos ayuda para trabajar. La puse (el video) en Facebook y muchos comentarios positivos, fue idea del profesor, buscó ayuda y aplaudible porque es una máquina nunca antes vista en el país”, concluyó.